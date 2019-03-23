Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
Сборная Украины сумела выстоять в матче с Португалией. Одним из главных героев встречи стал наш вратарь Андрей Пятов.
Спорт 24 писал, что подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0, что можно считать положительным результатом для нашей команды.
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Видео эффектного сейва Андрея Пятова в матче против Португалии
Также Пятов получил от статистического портала InStat 363 балла, что является лучшей оценкой среди всех игроков, выходивших на поле в матче Португалия – Украина.
Следующий матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет на выезде против Люксембурга в понедельник, 25 марта.
Источник: 24 Канал
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