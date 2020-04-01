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Как поддерживать форму во время карантина – урок от звезды сборной Испании по футболу: видео

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Тьяго / AFP

Испанский футболист Тьяго Алькантара присоединился к другим спортсменам, которые советуют, как поддерживать форму на карантине. Звезда мюнхенской "Баварии" продемонстрировал упражнения, которые легко повторить в домашних условиях.

Видеозапись тренировки Тьяго опубликовала "Бавария" в своих соцсетях. Немецкий гранд описал пошаговое выполнение каждого упражнения.

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Видео тренировки Тьяго

Тьяго советует начинать тренировки с растяжки. Это поможет подготовить тело к следующим упражнениям, среди которых испытание на мощность.

Также полузащитник сборной Испании продемонстрировал простое упражнение для кардио.

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Сейчас все футболисты "Баварии" находятся на карантине, ведь возобновление чемпионата Германии перенесено на конец апреля.

Мюнхенцам удается проводить тренировки вместе. Однако игроки немецкого клуба это делают онлайн.

Видео тренировки "Баварии"


На данный момент "Бавария" единоличный лидер чемпионата Германии по футболу.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье Бавария
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