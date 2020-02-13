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Как повлияет новый коронавирус на проведение Олимпиады-2020: официальное заявление

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Олимпийские игры 2020 в Токио / https://m.sport-express.ru

Глава Оргкомитета Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори опроверг все догадки об отмене или переносе Олимпиады. Новый коронавирус, который сейчас распространен в мире никоим образом не повлияет на график проведения игр.

Бывший премьер-министр Японии заявил, что организаторы будут "сотрудничать с правительством и спокойно реагировать" на все проблемы, которые возникнут из-за коронавируса.

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Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается,
– подчеркнул Есиро Мори.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в столице Японии – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Было зарегистрировано 14 840 случаев заражения новым вирусом СOVID-19, из них 174 случая были обнаружены на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован близ Токио.

Перенесенные соревнования из-за коронавируса

  • Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из города Фошань в Белград.
  • Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".
  • Международная федерация лыжного спорта приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине.
  • Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.
  • Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок.
  • Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине 13-15 марта, перенесли на 2021 год.
  • Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок из-за нового коронавируса.
  • Формула-1 отложила Гран-при Китая из-за коронавируса.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
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