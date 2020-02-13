Как повлияет новый коронавирус на проведение Олимпиады-2020: официальное заявление
Глава Оргкомитета Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори опроверг все догадки об отмене или переносе Олимпиады. Новый коронавирус, который сейчас распространен в мире никоим образом не повлияет на график проведения игр.
Бывший премьер-министр Японии заявил, что организаторы будут "сотрудничать с правительством и спокойно реагировать" на все проблемы, которые возникнут из-за коронавируса.
Читайте также: Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса
Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается,
– подчеркнул Есиро Мори.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в столице Японии – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Было зарегистрировано 14 840 случаев заражения новым вирусом СOVID-19, из них 174 случая были обнаружены на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован близ Токио.
Перенесенные соревнования из-за коронавируса
- Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из города Фошань в Белград.
- Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".
- Международная федерация лыжного спорта приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине.
- Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.
- Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок.
- Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в китайском Нанкине 13-15 марта, перенесли на 2021 год.
- Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок из-за нового коронавируса.
- Формула-1 отложила Гран-при Китая из-за коронавируса.
Выбор редакции
-
Жалкие зарплаты игроков "Динамо", новая дата боя Постола и другие новости спорта 12 февралясегодня , 07:30
-
Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону12 февраля , 17:31
-
"Динамо" неожиданно проиграло четвертой команде Казахстана в матче с шестью голами – видео12 февраля , 17:05