Как пробежать марафон на протезе: уникальная история Татьяны Воротилиной

Татьяна Воротилина в 2019 году пробежала марафон на протезе и тем самым установила рекорд Украины. Преодолела дистанцию за 5 часов и 22 минуты. В комментарии Спорт24 она рассказала, каково это – бегать на протезе, что для нее значит "мотивация" и насколько сложно подготовиться к забегам.

Мастер спорта по теннису и тренер Татьяна Воротилина полтора года уже жила в Бангкоке, тренировалась и планировала открыть собственную школу. Однако все изменил несчастный случай. Татьяна ехала на скутере вместе с другом и на их полосу выехал грузовик. Девушка выжила, но на нее дальше ждало самое сложное – ей ампутировали часть ноги. За 4 месяца Татьяне сделали более 40 операций и сохранили ногу. Но заниматься спортом с такой травмой было сложно. Поэтому пришлось искать врачей, которые взялись за ее случай. Шансы были 50 на 50. Однако уже через пять недель после пластических операций Татьяна сделала первые шаги.

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– Насколько тяжело бегать на протезе?

– Пока ты бежишь, якобы все тяжело. Пересекая финиш, уже после 15-20 мин организм немного восстановился, и выглядит якобы легко.

– Что для вас означает слово "мотивация"?

Ох, какой каверзный вопрос. О самом слове "мотивация" можно открыть википедию и прочитать. А если говорить о понятии – это то, когда внутри есть большая сила и уверенность в желании достичь чего-то. Ты хочешь и ты делаешь это, независимо ни на что. Это как бездонная бочка с энергией, где есть запас сил. Бывают сложности, однако ты продолжаешь делать из-за желания.

– Как вам удалось не упасть духом и продолжить жить дальше, заниматься спортом?

– Мне была интересна эта вся история. Хотелось быстро вернуться в спорт, это была моя четкая цель. У меня не было времени плакать, я всегда думала как выполнить свою цель.

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– Вы работаете с ампутантами, да?

– Правильно. Я помогаю преодолеть фантомные боли, использовать протез на полную, насколько это возможно. Учу бегать на нем и показываю специальные упражнения. Радуюсь, что люди добросовестно выполняют то, что я им показываю.

– Хотели бы назад уехать жить в Бангкок или Камбоджу?

– Мне нравится путешествовать. Здесь дело не в том, где лучше, где хуже. Там совсем все по-другому. В ближайшие годы я хочу пробежать марафон в Бангкоке. Это для меня must have.

– Какова ситуация сейчас в Украине с производством протеза?

– Все элементы на самом деле немецкие. В нашей стране просто собирают все вместе.

У меня несколько непростая ситуация. Год, пока я искала, кто мне ампутирует ногу, я параллельно искала, кто мне будет делать протез. Все отказывались. У меня полностью пересажена кожа, а это добавляет сложности. Украинские протезисты за такие ситуации, как у меня, не берутся. Делать мою гильзу приезжал немецкий протезист. Наши же нормально сделать ничего не могли почти 10 месяцев, действительно качественного. Но они не растерялись и пригласили немецкого крутого специалиста. Тем самым они старались научиться и набраться опыта у него.

Мой протезист сам ходит на протезе. Здесь есть некоторые фишки. У меня вырезано колено, а так нельзя, говорили все протезисты. Надо внутрь. Но если у меня было бы по другому, мне было бы не удобно играть в теннис. Поэтому человек, который сам ходит на протезе, он это понимает, что в некоторых ситуациях лучше сделать не так, как говорят все. Важно, чтобы в Украине становилось больше таких профессионалов, умеющих и готовых слушать клиента.

К сожалению, многие думают, что на протезе очень некомфортно. Если бы так было, я бы не бегала. 14 полумарафонов говорят все сами за себя. На самом деле, это очень удобно. Нужно добиться того, чтобы все так и было. Надо много тренироваться, потому что я бедром будто передвигаю ногу. Весит 1,5 килограмма. Через некоторое время ты привыкаешь. Сейчас я этого уже так практически не слышу.

– Почему выбрали именно теннис?

– Теннис я выбрала еще в пять лет. Мне захотелось научиться бить смэш в стенку. Это круто выглядит для 5-летнего ребенка. А для того, чтобы этому научиться, нужно было для начала научиться играть в теннис. Это прикольный и азартный вид спорта.

– Чем занимаетесь в свободное время, кроме тренировок?

– Хожу в спортзал. Занимаюсь TRX, йогой, танцами. Все мои увлечения так или иначе связаны со спортом. Я люблю путешествовать, позагорать на пляже, веду блог. Но это все базируется на спорте.

– Ваши мотиваторы или кумиры?

Кумиров никогда не было. А мотиватор – я. Меня не люди мотивируют, а их достижения. Есть парень в книге рекордов Гиннеса, который перешел на руках из Вены в Париж, а это, на минуточку, 1400 километров. Вот такое меня очень вдохновляет. Паралимпийцы, особенно лыжники, фристайлеры. Человеческие возможности – безграничны. Просто нужны умения, тренировки и все обязательно получится.

– Есть ли в планах написать книгу о своей жизни?

– В таких очень далеких. Все возможно. Мне многие говорят, чтобы я написала собственную книгу. Есть крутая история, о которой можно рассказать. Но сейчас у меня много дел, чтобы это сделать. Это занимает много времени, и к этому нужно подходить ответственно. На данный момент у меня есть более приоритетные цели, которые я хочу воплотить.

– Как правильно подготовиться к бегу на длинные дистанции?

– В зависимости от того, за какое время ориентируетесь пробежать. Если это полумарафон, и у вас цель просто его пробежать больше, чем за два часа, то вы это сделаете. Если вы хотите выбежать из 2-х часов, то нужно добросовестно тренироваться. Не бегайте в обуви с плоской подошвой. Можно сделать спортивные стельки. Если вы хотите пробежать дистанцию ​​за высокое время, нужны диеты, специальные тренировки. Если это ваш первый полумарафон – выберите город, где нет брусчатки. Бежать по мостовой очень не просто.

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– Мотивационное пожелание нашим читателям?

– Занимайтесь спортом, если вам это нравится. Несмотря на все сложности, не сдавайтесь. Ваш организм на самом деле гораздо сильнее, чем вы о нем думаете.