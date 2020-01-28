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Как пробежать марафон на протезе: уникальная история Татьяны Воротилиной

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Татьяна Воротилина / instagram.com/geyzerkrik

Татьяна Воротилина в 2019 году пробежала марафон на протезе и тем самым установила рекорд Украины. Преодолела дистанцию за 5 часов и 22 минуты. В комментарии Спорт24 она рассказала, каково это – бегать на протезе, что для нее значит "мотивация" и насколько сложно подготовиться к забегам.

Мастер спорта по теннису и тренер Татьяна Воротилина полтора года уже жила в Бангкоке, тренировалась и планировала открыть собственную школу. Однако все изменил несчастный случай. Татьяна ехала на скутере вместе с другом и на их полосу выехал грузовик. Девушка выжила, но на нее дальше ждало самое сложное – ей ампутировали часть ноги. За 4 месяца Татьяне сделали более 40 операций и сохранили ногу. Но заниматься спортом с такой травмой было сложно. Поэтому пришлось искать врачей, которые взялись за ее случай. Шансы были 50 на 50. Однако уже через пять недель после пластических операций Татьяна сделала первые шаги.

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– Насколько тяжело бегать на протезе?

– Пока ты бежишь, якобы все тяжело. Пересекая финиш, уже после 15-20 мин организм немного восстановился, и выглядит якобы легко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Считаю ли я себя сложным человеком — вопрос возникший в ходе разговора с корпоративным психологом. ⠀ Задумалась стараясь понять и дать оценку.. “а вашему парню с вами сложно?” — доп вопрос не особо помог так как крайне редко применяю термин “сложный” и я ответила что-то не очень внятное.. Речь шла о рабочих взаимоотношениях, но личный вопрос остался в голове. ⠀ А после встречи еще подумала над этим вопросом… и.. я очень требовательна. ОЧЕНЬ. да, сейчас я наааамного терпимее к людям, но все еще очень требовательна. ⠀ И порой для многих это too much. ⠀ Пока не уверена где тут баланс, и что ок, а где действительно мне стоит с большим пониманием относиться к другим. Быть добрее к людям, что ли, к их слабостям, чувствам, переживаниям.. ⠀ А еще необходимо более структурно строить разговор, тк я слишком быстро переключаю темы. ⠀ Ну а результаты о результатах общения можно будет сказать спустя какое-то время. Но однозначно это было интересно и увлекательно. ⠀ А вы считаете себя сложным человеком? — как бы ответили на этот вопрос? ⠀ ⠀ ⠀ #geyzerkrik #сложныйчеловек #требовательный #психолог #корпоративныйпсихолог #психология #баланс #чувствалюдей

Допис, поширений Татьяна Воротилина Киборг (@geyzerkrik)

– Что для вас означает слово "мотивация"?

Ох, какой каверзный вопрос. О самом слове "мотивация" можно открыть википедию и прочитать. А если говорить о понятии – это то, когда внутри есть большая сила и уверенность в желании достичь чего-то. Ты хочешь и ты делаешь это, независимо ни на что. Это как бездонная бочка с энергией, где есть запас сил. Бывают сложности, однако ты продолжаешь делать из-за желания.

– Как вам удалось не упасть духом и продолжить жить дальше, заниматься спортом?

– Мне была интересна эта вся история. Хотелось быстро вернуться в спорт, это была моя четкая цель. У меня не было времени плакать, я всегда думала как выполнить свою цель.

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– Вы работаете с ампутантами, да?

– Правильно. Я помогаю преодолеть фантомные боли, использовать протез на полную, насколько это возможно. Учу бегать на нем и показываю специальные упражнения. Радуюсь, что люди добросовестно выполняют то, что я им показываю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как хейтеры помогают понять над чем надо работать. ⠀ Внезапно. Я стала стесняться своей физической привлекательности. Никогда такого не было и вот.. ⠀ Последние несколько месяцев я покупаю свободные платья, очень редко и будь-то извиняясь надеваюсь что-то подчеркивающее фигуру. ⠀ Мне очень повезло с телосложением и много спорта. Лет с 13-14 что бы я не надела на мне смотрится hot. И мне это нравится. Всегда нравилось. ⠀ Раньше в сторис я частенько была в коротеньких шортиках, красивом белье, купальнике.. а одежду предпочитала подчеркивающую фигуру. Но что-то изменилось.. ⠀ Плавая сегодня в бассейне подумала «как-то я слишком в этом купальнике». Как будь-то что-то плохое ‍♀️ ⠀ Да, много женщин стесняются, смущаются своего тела, но эта история никогда не была обо мне. ⠀ Вопрос что изменилось от куда появилось это во мне и почему? ⠀ Первое — это публичность. Больше людей — больше мнений. Второе — неуверенность. ⠀ Как оказалось во мне есть тоже масса неуверенностей. Но это однозначно не неуверенность в теле. Это другое. В том что ок, а что не ок. Насколько платье может подчёркивать изгибы. Когда общественность продавливает именно в эти точки — в какой-то момент, если уверенности в своей правоте недостаточно — начинаешь сомневаться. А я так устороена, что взвешиваю слова людей. ⠀ При чем если внимательно проанализировать, то замечания делают те, на кого я совсем не хочу быть похожа. Уж точне не в вопросе тела. Выходит для многих это триггер. ⠀ Сказать по правде мне не понравилось моё открытие. Так что буду разбираться и первое — это в блок тех, кто делает замечания касательно одежды и Второе — хочу крутую фотосессию! ⠀ Именно в те штуки, где мы не ощущаем полнейшей уверенности нас и можно зацепить. Цепляет — значит стоит работать, но не всегда над «устранением». Чаще над самоощущением и уверенностью в себе. В этом бонус публичности — быстро находятся штуки для проработки ⠀ PS: В советах о том, как мне одеваться нет необходимости. А вот если вы фотограф с интересной идеей — пишите! ⠀ #geyzerkrik #уверенность #блогер #хейтеры

Допис, поширений Татьяна Воротилина Киборг (@geyzerkrik)

– Хотели бы назад уехать жить в Бангкок или Камбоджу?

– Мне нравится путешествовать. Здесь дело не в том, где лучше, где хуже. Там совсем все по-другому. В ближайшие годы я хочу пробежать марафон в Бангкоке. Это для меня must have.

– Какова ситуация сейчас в Украине с производством протеза?

– Все элементы на самом деле немецкие. В нашей стране просто собирают все вместе.

У меня несколько непростая ситуация. Год, пока я искала, кто мне ампутирует ногу, я параллельно искала, кто мне будет делать протез. Все отказывались. У меня полностью пересажена кожа, а это добавляет сложности. Украинские протезисты за такие ситуации, как у меня, не берутся. Делать мою гильзу приезжал немецкий протезист. Наши же нормально сделать ничего не могли почти 10 месяцев, действительно качественного. Но они не растерялись и пригласили немецкого крутого специалиста. Тем самым они старались научиться и набраться опыта у него.

Мой протезист сам ходит на протезе. Здесь есть некоторые фишки. У меня вырезано колено, а так нельзя, говорили все протезисты. Надо внутрь. Но если у меня было бы по другому, мне было бы не удобно играть в теннис. Поэтому человек, который сам ходит на протезе, он это понимает, что в некоторых ситуациях лучше сделать не так, как говорят все. Важно, чтобы в Украине становилось больше таких профессионалов, умеющих и готовых слушать клиента.

К сожалению, многие думают, что на протезе очень некомфортно. Если бы так было, я бы не бегала. 14 полумарафонов говорят все сами за себя. На самом деле, это очень удобно. Нужно добиться того, чтобы все так и было. Надо много тренироваться, потому что я бедром будто передвигаю ногу. Весит 1,5 килограмма. Через некоторое время ты привыкаешь. Сейчас я этого уже так практически не слышу.

– Почему выбрали именно теннис?

– Теннис я выбрала еще в пять лет. Мне захотелось научиться бить смэш в стенку. Это круто выглядит для 5-летнего ребенка. А для того, чтобы этому научиться, нужно было для начала научиться играть в теннис. Это прикольный и азартный вид спорта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда я начинала бегать никто не говорил о пульсе и дыхании. ⠀ И в 4 года мне было очень очень не легко бегать. Но позже, лет к 10 в школе мы стали сдавать бег. 3,5км. Помню какие у нас все красные становились и дышали так, что аж хрипели. Мне не нравилось как это выглядит Поэтому я стала экспериментировать. И больше выдыхать. Меньше и медленнейший вдыхать. И бегала так, чтобы не сбивать слишком сильно дыхание. И восстанавливать его на несколько вдохов. Мне нравилось, что я «сильнее» других детей ⠀ Но о том как правильно бегать, как дышать, разминаться — в школе не рассказывали. Интересно, сейчас на уроках физкультуры этому учат? ⠀ Мы не готовились к зачётам. Просто в один урок учитель «а сегодня вы сдаёте кросс». Вот именно в то время большинство невзлюбили бег. ⠀ Ещё бы, все хотят пробежать на лучшую оценку, есть лимиты времени, поэтому стартуют со всех ног и уже к концу первого круга держаться за бок и переходят на шаг. Потом вновь рванут и вновь шаг. В общем это ужасно! Но тогда никто не говорил об этом. ⠀ Я рассказывала одноклассникам, что делаю я, чтобы легко пробегать, но моих знаний было недостаточно. А вы помните как бегали в школе?? ⠀ С годами становилось все легче бегать. А лет с 16 я почувствовала, что бег наполняет энергией. А решения приходят в голову сами! ⠀ А в 17-19 я могла легко бегать часами и не уставать. Был даже период когда я каждое утро, до тенниса, бегала по 10км. И не воспринимала это как нагрузку или тренировку. Так как пульс был 90-100, иногда 80. При темпе 5. И это было в кайф! ⠀ Именно темп и воспринимаемо усилие определяют то, насколько нам легко бегать. ⠀ Сейчас я вновь бегаю в кайф, не смотря на боль и судороги в остатке ноги. А физически — легко! ⠀ И вас зову бегать в кайф! Беги с нами — вторник четверг 7:00, собираемся мы на Сегедской 23, в @boxing_club_12oz_ ⠀ И даже когда я уезжаю беговой клуб работает!! @gilevich_v всех побегает! Беги с нами! #geyzerkrik_run #run #беги #бегиснами #puma #pumawomen #одесса #спорт #бег #пробежки ⠀ ⠀

Допис, поширений Татьяна Воротилина Киборг (@geyzerkrik)

– Чем занимаетесь в свободное время, кроме тренировок?

– Хожу в спортзал. Занимаюсь TRX, йогой, танцами. Все мои увлечения так или иначе связаны со спортом. Я люблю путешествовать, позагорать на пляже, веду блог. Но это все базируется на спорте.

– Ваши мотиваторы или кумиры?

Кумиров никогда не было. А мотиватор – я. Меня не люди мотивируют, а их достижения. Есть парень в книге рекордов Гиннеса, который перешел на руках из Вены в Париж, а это, на минуточку, 1400 километров. Вот такое меня очень вдохновляет. Паралимпийцы, особенно лыжники, фристайлеры. Человеческие возможности – безграничны. Просто нужны умения, тренировки и все обязательно получится.

– Есть ли в планах написать книгу о своей жизни?

– В таких очень далеких. Все возможно. Мне многие говорят, чтобы я написала собственную книгу. Есть крутая история, о которой можно рассказать. Но сейчас у меня много дел, чтобы это сделать. Это занимает много времени, и к этому нужно подходить ответственно. На данный момент у меня есть более приоритетные цели, которые я хочу воплотить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забота о себе.. ⠀ После вчерашнего поста из зала и посмотрев сегодня эфир Килиной о заботе, пообщавшись с Олей, поняла, что очень уж нехватает ее, заботы о себе! Поэтому пошла на массаж и таааак кайфанула! А потом решила вернуть медитацию в своё утро и вновь наладить утро! ⠀ Итак, когда хочется от всех убежать, чтобы хоть на пять минут тишины, и перестали задавать глупы вопросы — организму необходимо восстановить баланс. Хочется заботы, но первый кто может о нас позаботиться это мы сами! ⠀ Итак, берём Заметки и пишем: 1. чашка вкусного чая или кофе в полной тишине 2. послушать песню от начала и до конца с закрытыми глазами, ничего не думая и не делая параллельно 3. Почитать книгу в полной тишине 4. Не трогать телефон после 22 5. Пробежка на рассвете. В идеале у моря. 6. Встретить рассвет в горах 7. Тренировка в пустом зале 8. Хороший массаж 9. Танцевать под классную музыку 10. Весь день на пляже 11. Прогулка 12. Полежать в ванной без телефона 13. Спросить себя чего я хочу и сделать это! 14. Вкусное спелое манго 15. Ходить по городу, особенно по новому. 16. Сильные эмоции 17. Учиться чему-то новому 18. Слушать живую музыку 19. Утренние страницы 20. День без связи! Хотя бы пара часов и так чтобы не дёргаться и не переживать. ⠀ ⠀ Это лишь небольшая часть вариантов заботы о себе. Что-то занимает пару минут, а что-то несколько часов или дней. Но все это важно делать для себя часто и постоянно. Особенно пункт 13. И заметили, что все пункты без телефона дада. Именно поэтому мне так зашли горы! Что там кстати с Татрами!? Едем!?? ⠀ ⠀ #Geyzerkrik #мотивация #киборг #осень #забота #заботаосебе #энергия #поотезголени

Допис, поширений Татьяна Воротилина Киборг (@geyzerkrik)

– Как правильно подготовиться к бегу на длинные дистанции?

– В зависимости от того, за какое время ориентируетесь пробежать. Если это полумарафон, и у вас цель просто его пробежать больше, чем за два часа, то вы это сделаете. Если вы хотите выбежать из 2-х часов, то нужно добросовестно тренироваться. Не бегайте в обуви с плоской подошвой. Можно сделать спортивные стельки. Если вы хотите пробежать дистанцию ​​за высокое время, нужны диеты, специальные тренировки. Если это ваш первый полумарафон – выберите город, где нет брусчатки. Бежать по мостовой очень не просто.

К слову: Как выбрать правильное время для бега, чтобы похудеть

– Мотивационное пожелание нашим читателям?

– Занимайтесь спортом, если вам это нравится. Несмотря на все сложности, не сдавайтесь. Ваш организм на самом деле гораздо сильнее, чем вы о нем думаете.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт
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