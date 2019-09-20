Как российские ЦСКА и "Краснодар" опозорились в Лиге Европы, пропустив по 5 голов: видео

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Как российские ЦСКА и "Краснодар" опозорились в Лиге Европы, пропустив по 5 голов: видео

Оба российских клуба не слишком удачно начали свое выступление в Лиге Европы. Что "Краснодар", что ЦСКА проиграли, пропустив по пять голов от соперников.

Первым свой матч сыграл "Краснодар". Команда играла на выезде против швейцарского "Базеля". В первом тайме россияне пропустили лишь дважды. Зато во втором тайме в их ворота влетело еще три гола. Один из них – автогол Вилены.

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Видеообзор матча Базель – Краснодар

Что касается ЦСКА, то команда забила гол в первом тайме. А пять голов пропустила уже во втором. Хет-трик оформил Кешерю. При чем российский клуб трижды пропустил за четыре минуты – между 48-й и 52-й минутами.

Видеообзор матча Лудогорец – ЦСКА

 

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Теги: Спорт Лига Европы Футбол Новости Спорта
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