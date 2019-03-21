Как сборная Украины играла с Португалией: победа дома и поражение на выезде (видео)

Сборная Украины уже не впервые встретится с португальцами. Эти команды уже играли между собой официальные матчи. Тогда это был отбор на Чемпионат мира 1998 года во Франции.

Первый матч между этими командами состоялся в Киеве. 5 октября 1996 года на НСК "Олимпийский" собрались 51385 зрителей. А украинцы одержали победу незадолго до конца матча. Хотя еще на четвёртой минуте встречи Попов вывел украинцев вперед. Пропустили же хозяева на 83-й минуте после удара Жоао Пинту. И Максимов на 88-й минуте таки принес победу сборной Украины.

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Зато уже в Португалии победу одержали хозяева "Эштадиу Даш Анташ" в Порту. Тогда в матче все решил единственный гол Фернандо Коуту на 58-й минуте.

Однако тогда из группы португальцы не вышли. Они заняли третье место. Победителем группы, которая получила прямую путевку на Мундиаль, стала сборная Германии. Украинцы же заняли второе место и в плей-офф уступили сборной Хорватии. "Клетчатые" в итоге стали бронзовыми призерами Чемпионата мира 1998 года.

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Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины снова сыграет против сборной Португалии. Только на этот раз матч состоится в Лиссабоне, и это будет квалификация Евро-2020. Португальцы в этой игре выступят как действующие чемпионы Европы. Матч в Киеве между этими сборными – 14 октября.