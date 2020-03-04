Как сборная Украины играла со сборными Испании, Германии и Швейцарии – соперниками в Лиге наций

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций. Нашей команде выпало играть против Испании, Германии и Швейцарии.

К слову: Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций: когда сыграем с Испанией, Германией и Швейцарией

Сборная Украины в своей истории играла со всеми сборными. Но ни разу не побеждала. Хотя положительный результат удалось получить.

Германия. 0-3-3, 5:12

Чаще всего из этой тройки нашей команде пришлось играть именно против сборной Германии – шесть раз. Трижды украинцы сыграли вничью, трижды проиграли.

Впервые мы с немцами пересеклись в 1997 году, попав в одну группу отбора на Чемпионат мира 1998 года. В первом матче в Бремене мы уступили 2:0, а в Киеве была зафиксирована безголевая ничья. В этой группе мы заняли второе место (после Германии, обойдя Португалию), но на Мундиаль во Францию поехала Хорватия, которая обыграла нас в матчах плей-офф.

В 2001 году уже сборная Германии стала нам на пути прохода на Чемпионат мира 2002 года. Первый матч в Киеве мы сыграли вничью 1:1 (отличился Геннадий Зубов), а в Дортмунде были биты 4:1. Единственный гол за нашу команду тогда уже на 90+1 минуте забил Андрей Шевченко.

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Единственный официальный матч против сборной Германии оказался довольно помпезным. Именно эту сборную пригласили на матч-открытие НСК "Олимпийский" в Киеве 11 ноября 2011 года. И матч действительно удался. После первого тайма украинцы создали настоящую сенсацию. побеждая 3:1. Голами отметились и два лидера сборной Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Еще один гол забил Сергей Назаренко. Но после перерыва сборная Германии забила дважды, и матч закончился вничью 3:3.

Смотрите видеообзор матча Украина – Германия

Шестой матч мы сыграли на Чемпионате Европы 2016 года. Именно с немцами мы начинали матчи группового этапа. Чуда не произошло – поражение 2:0.

Испания. 0-1-4, 3:10

Против испанцев мы провели пять матчей, все – официальные. Впервые же ими удалось сыграли в отборе на Чемпионат Европы 2004 года. И уже в первом матче в Киеве 29 марта 2003 года были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию. Андрей Воронин забил на 11-й минуте. И до 83-й минуты мы были впереди. Пока не забил Рауль, а через четыре минуты и Эчеберрия. Но нам удалось спасти ничью на 90+2 минуте Александр Горшков нанес мощный удар, который стал результативным.

Смотрите видеообзор матча Украина – Испания

В Эльче в сентябре этого же года мы уступили 2:1 – на дубль Рауля ответили единственным голом Шевченко. Из группы мы тогда не вышли.

Следующая встреча – уже на дебютном для нас Чемпионате мира 2006 года. Дебют не удался – разгром 4:0, а Владислав Ващук получил красную карточку в начале второго тайма.

Испанцы попались нам и в отборе на Евро-2016. И мы им дважды уступили по 1:0.

Швейцария. 0-2-0, 2:2

Единственная сборная, который мы не проиграли. Но и здесь выиграть не удалось. Но лишь в основное время. В серии пенальти мы таки их прошли. Случилось это в 1/8 финала ЧМ-2006 в Германии. Основное время закончилось вничью 0:0. Дополнительное время тоже было без голов. Поэтому настала очередь пробивать послематчевые пенальти. Первым пошел бить Андрей Шевченко... и не забил. Но тогда героем матча для украинцев стал голкипер Александр Шовковский. Он установил уникальное достижение чемпионатов мира – не пропустил ни одного послематчевого пенальти. Свои удары не реализовали Марко Штреллер, Транквилио Барнетта и Рикардо Кабаньяс. Зато Артем Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев били метко. Тогда всем запомнился удар Милевского – удар в стиле Паненки, когда игрок пробивает легко по центру парашютом, в то время как вратарь бросается в один из углов. Благодаря этому сборная Украины прошла в четвертьфинал Чемпионата мира.

Смотрите серию пенальти матча Украина – Швейцария

Матч 17 ноября 2010 года в Лансе имел товарищеский характер. И закончился вничью 2:2. За нашу команду забивали Ярмоленко и Коноплянка.

Вот и получается, что украинцы не обыгрывали ни одного из нынешних соперников в группе Лиги наций – 6 ничьих и 7 поражений, разница голов 10:24. Настало время переписывать историю?