Как сборная Украины стартовала в отборах на Евро: от досадных поражений до победы над Россией
В пятницу, 22 марта, сборная Украины начнет шестую для себя квалификацию на чемпионат Европы. Украинцам выпало играть против действующих чемпионов Евро. Так еще и матч состоится на выезде. Предлагаем вам вспомнить, как сборная Украины стартовала в прошлых квалификациях.
Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины как-то не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и только однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламентом квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.
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Возможно, что-то не так пошло с самого начала. В первом же официальном матче в сентябре 1994 года сборная Украины в Киеве уступила Литве (0:2), после чего был уволен тренер Олег Базилевич. Отбор на Евро-1996 был первым из двух циклов в нашей истории вообще, когда командой руководили три тренера. И единственным, в котором мы проиграли больше матчей, чем выиграли (да и разница мячей была отрицательной).
Итак, за всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в том цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2) и дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.
Предлагаем вспомнить матч Украина – Россия 3:2. Сверхпринципиальная победа
Сборная Украины в отборочных турнирах чемпионатов Европы
|
Турнир
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Результат
|
Евро-1996
|
Базилевич, Сабо, Коньков
|
10
|
4
|
1
|
5
|
11:15
|
13
|
4-е место в группе
|
Евро-2000
|
Сабо
|
12
|
5
|
6
|
1
|
16:7
|
21
|
поражение в плей-офф
|
Евро-2004
|
Буряк
|
8
|
2
|
4
|
2
|
11:10
|
10
|
3-е место в группе
|
Евро-2008
|
Блохин
|
12
|
5
|
2
|
5
|
18:16
|
17
|
4-е место в группе
|
Евро-2012
|
Блохин (на Евро)
|
господарі Евро
|
выход на Евро без отбора
|
Евро-2016
|
Фоменко
|
12
|
7
|
2
|
3
|
17:5
|
23
|
выход на Евро через плей-офф
Но сравните Евроотборы с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом Турнире Украина проигрывала лишь по одному матчу, а в трех из них второе поражение в плей-офф – становилось решающим.
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Только последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и непохожая на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.
Сборная Украины в отборочных Турнирах чемпионатов мира
|
Турнир
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Достижения
|
ЧМ-1998
|
Сабо
|
12
|
6
|
3
|
3
|
11:9
|
21
|
поражение в плей-офф
|
ЧМ-2002
|
Лобановский
|
12
|
4
|
6
|
2
|
15:13
|
18
|
поражение в плей-офф
|
ЧМ-2006
|
Блохин
|
12
|
7
|
4
|
1
|
18:7
|
25
|
выход на ЧМ с 1-го места
|
ЧМ-2010
|
Михайличенко
|
12
|
6
|
4
|
2
|
21:7
|
22
|
поражение в плей-офф
|
ЧМ-2014
|
Блохин, Баль, Фоменко
|
12
|
7
|
3
|
2
|
30:7
|
24
|
поражение в плей-офф
|
ЧМ-2018
|
Шевченко
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13:9
|
17
|
3-е место в группе