Как сборная Украины стартовала в отборах на Евро: от досадных поражений до победы над Россией

В пятницу, 22 марта, сборная Украины начнет шестую для себя квалификацию на чемпионат Европы. Украинцам выпало играть против действующих чемпионов Евро. Так еще и матч состоится на выезде. Предлагаем вам вспомнить, как сборная Украины стартовала в прошлых квалификациях.

Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины как-то не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и только однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламентом квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.

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Возможно, что-то не так пошло с самого начала. В первом же официальном матче в сентябре 1994 года сборная Украины в Киеве уступила Литве (0:2), после чего был уволен тренер Олег Базилевич. Отбор на Евро-1996 был первым из двух циклов в нашей истории вообще, когда командой руководили три тренера. И единственным, в котором мы проиграли больше матчей, чем выиграли (да и разница мячей была отрицательной).

Итак, за всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в том цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2) и дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.

Предлагаем вспомнить матч Украина – Россия 3:2. Сверхпринципиальная победа

Сборная Украины в отборочных турнирах чемпионатов Европы

Турнир Тренеры И В Н П М О Результат Евро-1996 Базилевич, Сабо, Коньков 10 4 1 5 11:15 13 4-е место в группе Евро-2000 Сабо 12 5 6 1 16:7 21 поражение в плей-офф Евро-2004 Буряк 8 2 4 2 11:10 10 3-е место в группе Евро-2008 Блохин 12 5 2 5 18:16 17 4-е место в группе Евро-2012 Блохин (на Евро) господарі Евро выход на Евро без отбора Евро-2016 Фоменко 12 7 2 3 17:5 23 выход на Евро через плей-офф

Но сравните Евроотборы с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом Турнире Украина проигрывала лишь по одному матчу, а в трех из них второе поражение в плей-офф – становилось решающим.

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Только последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и непохожая на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.

Сборная Украины в отборочных Турнирах чемпионатов мира