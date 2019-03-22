Как сборная Украины стартовала в отборах на Евро: от досадных поражений до победы над Россией

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Как сборная Украины стартовала в отборах на Евро: от досадных поражений до победы над Россией

В пятницу, 22 марта, сборная Украины начнет шестую для себя квалификацию на чемпионат Европы. Украинцам выпало играть против действующих чемпионов Евро. Так еще и матч состоится на выезде. Предлагаем вам вспомнить, как сборная Украины стартовала в прошлых квалификациях.

Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины как-то не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и только однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламентом квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.

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Возможно, что-то не так пошло с самого начала. В первом же официальном матче в сентябре 1994 года сборная Украины в Киеве уступила Литве (0:2), после чего был уволен тренер Олег Базилевич. Отбор на Евро-1996 был первым из двух циклов в нашей истории вообще, когда командой руководили три тренера. И единственным, в котором мы проиграли больше матчей, чем выиграли (да и разница мячей была отрицательной).

Итак, за всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в том цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2) и дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.

Предлагаем вспомнить матч Украина – Россия 3:2. Сверхпринципиальная победа

Сборная Украины в отборочных турнирах чемпионатов Европы

Турнир

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

Результат

Евро-1996

Базилевич, Сабо, Коньков

10

4

1

5

11:15

13

4-е место в группе

Евро-2000

Сабо

12

5

6

1

16:7

21

поражение в плей-офф

Евро-2004

Буряк

8

2

4

2

11:10

10

3-е место в группе

Евро-2008

Блохин

12

5

2

5

18:16

17

4-е место в группе

Евро-2012

Блохин (на Евро)

господарі Евро

выход на Евро без отбора

Евро-2016

Фоменко

12

7

2

3

17:5

23

выход на Евро через плей-офф

Но сравните Евроотборы с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом Турнире Украина проигрывала лишь по одному матчу, а в трех из них второе поражение в плей-офф – становилось решающим.

Смотрите видео как сборная Украины играла с Португалией: победа дома и поражение на выезде

Только последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и непохожая на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.

Сборная Украины в отборочных Турнирах чемпионатов мира

Турнир

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

Достижения

ЧМ-1998

Сабо

12

6

3

3

11:9

21

поражение в плей-офф

ЧМ-2002

Лобановский

12

4

6

2

15:13

18

поражение в плей-офф

ЧМ-2006

Блохин

12

7

4

1

18:7

25

выход на ЧМ с 1-го места

ЧМ-2010

Михайличенко

12

6

4

2

21:7

22

поражение в плей-офф

ЧМ-2014

Блохин, Баль, Фоменко

12

7

3

2

30:7

24

поражение в плей-офф

ЧМ-2018

Шевченко

10

5

2

3

13:9

17

3-е место в группе
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: Федерация футбола Украины
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