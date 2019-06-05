Как сборной Украины по футболу устроили теплую встречу во Львове: фото

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Сборная Украины по футболу прибыла во Львов
Сборная Украины по футболу прибыла во Львов / УАФ

В среду, 5 июня, около 18:00 самолет с национальной футбольной командой Украины на борту приземлился в аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове.

В столицу Галичины прибыли все 26 игроков, которые завершали харьковский этап подготовки.

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В аэропорту "сине-желтых" ждал теплый прием болельщиков, при этом сборники не прошли стороной, уделив внимание своим фанам, поделившись автографами и сделав селфи с желающими.

Сборная Украины по футболу прибыла во Львов // Фото: УАФ

В четверг, 6 июня, "сине-желтых" ждут предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера и игрока сборной, а также официальная тренировка на "Арене Львов".

Спорт 24 писал, что сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины.

Матч отборочного турнира Евро 2020 Украина – Сербия пройдет в пятницу, 7 июня, на "Арене Львов". Начало – в 21:45.

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Теги: Евро-2020 Новости Львова Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
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