Как сборную Украины по биатлону встречали в аэропорту после окончания сезона: фото и видео

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Сборная Украины по биатлону
Сборная Украины по биатлону / Фото из открытых источников

В понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира.

В аэропорту "Борисполь" команду встречали множество фанатов с цветами и плакатами.

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Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут находится в отпуске.

Среди украинцев в общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занял 18 место, набрав 425 очков. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая заняла 35 позицию.

Тренер мужской команды Юрай Санитра остался очень доволен сезоном. Тренер женской сборной Андрей Прокунин пока не уверен в своем будущем.

Ранее Спорт 24 писал, что Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

Смотрите видео, как в Украине встречали национальную команду по биатлону

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Теги: Новости Спорта Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Спорт Новости биатлона
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