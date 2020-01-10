Как состоялось открытие юношеской Олимпиады: фото

9 января в Лозанне начались III зимние Юношеские Олимпийские игры. В этот день состоялось торжественное открытие, участие в котором приняли и украинские спортсмены.

Церемония открытия состоялась в Vaudoise Arena в Лозанне и собрала более 8000 зрителей. В течении концертной программы на большом экране арены появлялись видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

К слову: Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: кто представит Украину

Традиционно церемония открытия ознаменовалась поднятием олимпийского флага, клятвами спортсменов, тренеров и судей и зажиганием олимпийского огня.

Участников традиционного парада спортсменов, а именно представителей и знаменосцев 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили громкими аплодисментами. Почетную миссию нести украинский флаг на церемонии открытия ЮОИ-2020 было возложено на бронзового призера XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степана Кинаша.

Украинские спортсмены на открытии III зимних Юношеских Олимпийских игр (фото: НОК Украины)