Как спортсмену, мне смешно: Кличко указал, что не так с допинг-тестом Порошенко и Зеленского

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем через 48 часов. А не как у политика и шоумена – через несколько часов.

В своем видеообращении Кличко называет всю эпопею со сдачей анализов смешной, недвусмысленно выражая сомнение в достоверности полученных результатов.

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"Я, как спортсмен, который прошел 30-летний путь и сдал сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины нельзя это выложить в соцсети в течение нескольких часов и показать "Я – чистый!" Это нереально сделать. На это надо потратить хотя бы 48 часов", – отметил боксер.

Он призвал кандидатов не обманывать своих избирателей и не делать допинг-тесты "кустарным методом". Поэтому предложил покрыть все расходы на новую сдачу анализов, которая, подчеркнул, будет профессиональной.

Отметим, что призыв от Кличко сдать анализы в WADA появился еще 5 апреля, однако с тех пор на него ни Порошенко, ни Зеленский не отреагировали.

Что такое WADA?Независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году. Штаб-квартира WADA размещается в Монреале (Канада), действующий президент WADA Джон Фэйхи. В 2014 году под эгидой WADA было проведено 283 тысяч проб на допинг у спортсменов. Пробы проводили спортивные федерации и национальные антидопинговые организации в 32 лабораториях всего мира.

Как сдавал анализы Петр Порошенко – читайте и смотрите здесь.

Как сдавал анализы Владимир Зеленский – читайте и смотрите здесь.

Ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови.

Или вот короткое видео об этом 24 канала

Насколько долго психотропные вещества задерживаются в организме человека, смотрите инфографику: