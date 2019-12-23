24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Как Свитолина готовится покорять новый теннисный сезон – видео с тренировки

14 Читати новину українською
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина активно готовится к новому сезону. Сейчас спортсменка тренируется в Дубае.

Новый сезон украинки начнется 6-го января турниром в Брисбене. Ожидается, что спортсменка примет в нем участие.

Интересно: Как Свитолина работает на максимум в тренажерном зале перед стартом сезона – видео

Свитолина занимается в Дубае, а ролик подписала "По понедельникам мы тренируем форхенды".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On Monday we only hit forehands ? #pbitennisdubai #madinatjumeirah

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Напомним, что пятеро украинок выступят в основной сетке Australian Open-2020, который состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля.

Список в роддом: что нужно взять с собой
сегодня
19345
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:10 Даниель Дюбуа – новая грозная сила супертяжелого веса
Андрій Тудовші 113
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 172
сегодня 17:27 Далакян проведет защиту титула WBA: официальная дата и имя соперника
Юрій Семенюк 41
сегодня 09:04 "Тоттенхэм" дома проиграл "Челси": дубль Виллиана, удаление Сона (видео)
Ігор Саджениця 106
22 декабря 19:44 Хоккейный матч между российской и китайской командами закончился драками игроков: видео
Юрій Семенюк 335
Новости
Больше новостей
Залиште відгук