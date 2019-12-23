Как Свитолина готовится покорять новый теннисный сезон – видео с тренировки
Украинская теннисистка Элина Свитолина активно готовится к новому сезону. Сейчас спортсменка тренируется в Дубае.
Новый сезон украинки начнется 6-го января турниром в Брисбене. Ожидается, что спортсменка примет в нем участие.
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Свитолина занимается в Дубае, а ролик подписала "По понедельникам мы тренируем форхенды".
Напомним, что пятеро украинок выступят в основной сетке Australian Open-2020, который состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля.
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