Как Свитолина готовится покорять новый теннисный сезон – видео с тренировки

Украинская теннисистка Элина Свитолина активно готовится к новому сезону. Сейчас спортсменка тренируется в Дубае.

Новый сезон украинки начнется 6-го января турниром в Брисбене. Ожидается, что спортсменка примет в нем участие.

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Свитолина занимается в Дубае, а ролик подписала "По понедельникам мы тренируем форхенды".

Напомним, что пятеро украинок выступят в основной сетке Australian Open-2020, который состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля.