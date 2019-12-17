Как Свитолина работает на максимум в тренажерном зале перед стартом сезона – видео
Шестая ракетка мира Элина Свитолина на своей странице в Instagram показала, как готовится к старту нового сезона.
Украинка опубликовала видео со своей тренировки в зале. Свитолина проводит подготовительные сборы в Дубае.
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Элина тренируется вместе с британским наставником Эндрю Беттлсом и новым членом своей команды – бывшим теннисистом Маркосом Багдатисом.
"Если вы не выставляете пост после работы в зале, вы вообще тренировались?" – написала украинка.
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