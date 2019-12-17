Как Свитолина работает на максимум в тренажерном зале перед стартом сезона – видео

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Элина Свитолина

Шестая ракетка мира Элина Свитолина на своей странице в Instagram показала, как готовится к старту нового сезона.

Украинка опубликовала видео со своей тренировки в зале. Свитолина проводит подготовительные сборы в Дубае.

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Элина тренируется вместе с британским наставником Эндрю Беттлсом и новым членом своей команды – бывшим теннисистом Маркосом Багдатисом.

"Если вы не выставляете пост после работы в зале, вы вообще тренировались?" – написала украинка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you don’t post after gym session , did you even worked out ?! ‍♀️ @whgym

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Елина Свитолина Спорт Теннис
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