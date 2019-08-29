Как Свитолина разобралась с Винус Уильямс: видеообзор яркого матча

Украинка Элина Свитолина 28-го августа провела матч 1/32 финала против титулованной американки Винус Уильямс. Элина победила Винус по итогу двух сетов.

В первом сете Элина не оставила шансов своей сопернице и выиграла партию со счетом 6:4.

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Следующая партия стала испытанием для украинки. Уильямс едва не переломила ход противостояния. Однако Свитолина все же дожала легендарную соперницу.

Элина Свитолина – Винус Уильямс – видеообзор матча

В 1/16 финала Свитолина может сыграть против землячки Даяны Ястремской. Это произойдет, если Даяна победит Ребекку Петерсон.

Винус Уильямс дважды побеждала на домашнем для нее US Open. Американка праздновала победу на турнире в 2000 и 2001 годах.