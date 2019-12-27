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Как Тайсон помогает бразильским беднякам в отпуске: фото

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Тайсон / ФК "Шахтер"

31-летний бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон в отпуске занимается благотворительностью, помогая нуждающимся бразильским семьям.

Напомним, что Тайсон отправился домой на время зимнего межсезонья. Сейчас украинские клубы ушли в отпуск. "Шахтер" вернется к работе после праздников в январе.

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Никогда не забывайте благодарить Бога за ваши достижения. Поблагодарите за еду на столе, за здоровье, за способность мечтать. Там, где я родился, у многих нет ничего. С тех пор как я ушел, ничего не изменилось. Они борются за выживание. Каждый раз, когда я могу, я буду им помогать. Ведь когда-то я был таким же, а теперь являюсь для них примером,
- написал Тайсон в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года вокруг Тайсона и "Шахтера" возникло немало скандалов. Сначала игрок получил красную карточку в матче против "Динамо". Он показал неприличный жест болельщикам и выбил мяч на трибуны. Сам матч прерывали из-за расистских выкриков с трибун в сторону футболиста, он со слезами на глазах покидал поле. Букмекеры даже начали принимать ставки, покинет ли Тайсон "Шахтер" из-за расистского скандала.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Бразилия Шахтер Футбол
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