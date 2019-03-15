Как тренировался и шел к победе чемпион мира по биатлону Пидручный: эксклюзив от 24 канала

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Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный / radiosvoboda.org

Дмитрий Пидручный – украинский спортсмен и мастер спорта одержал историческую победу. Именно он занял первое мужское золото на чемпионате мира по биатлону. Журналисты 24 канала посетили семью чемпиона и узнали где происходили первые тренировки спортсмена.

Победа Дмитрия Пидручного

На соревнованиях в шведском Эстерсунде мастер спорта Дмитрий Пидручный получил золото, обогнав сильнейших спортсменов мира. Это первая победа Украины за время независимости.

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Наш спортсмен стартовал с 17 секундным отставанием, но несмотря на все выиграл. Он преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.

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Семья чемпиона мира

В родном Тернополе с нетерпением ждут чемпиона родные люди. Его жена Ольга тоже спортсменка. Она рассказала, что всегда верила в победу мужа.

Когда он мне позвонил после победы, то сразу спросил, могу ли я в это поверить. Да, я в него верила, а вот он – нет,
– вспомнила жена чемпиона Ольга.

Ольга и Дмитрий воспитывают маленькую дочь Ирину. Она тоже с нетерпением ждет возвращения отца. Однако это произойдет не раньше Пасхальных праздников. Ведь Дмитрий продолжает выступать на соревнованиях.


Дочка Дмитрия Пидручного Ирина // Фото с Facebook-страницы Ольги Пидручной

Кроме того, дочь Ира сказала, что они с мамой смотрели выступление Дмитрия, и ждут от него еще не одну медаль.

Первые тренировки спортсмена

Спортивные способности Дмитрий получил в наследство от родителей. Именно они – мастера спорта по лыжным гонкам – привели своего сына к тренеру Олегу Бунту. Первые тренировки спортсмена происходили в стареньком доме в деревне.

Помещение, в котором тренировался Дмитрий

Тренер Дмитрия Олег Бунт отметил, что вместе с ним тренировались спортсмены, которые были в чем-то сильнее его. Однако Пидручный всегда с умом подходил ко всему, что делает. Поэтому, ему не нужно было много объяснять.

Смотрите видео: Как тренировался и шел к победе чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный

 

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Теги: Новости Украины Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный Золото
Источник: 24 канал
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