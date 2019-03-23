Как украинцы поддерживали сборную в матче против Португалии на стадионе: видео
Сборная Украины сыграла первый матч в отборе на Евро-2020. Украинцы на выезде противостояли сборной Португалии.
Сам матч закончился в нулевую ничью. У португальцев было немало моментов, но забить им так и не удалось.
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На этом матче сборная Украины получила немалую поддержку. на матче присутствовало до 3 тысяч украинских болельщиков. Они активно поддерживали "сине-желтых". Поэтому даже во время трансляции матча неоднократно было слышно "Украина! Украина!".
Видео поддержки сборной Украины на матче против Португалии
Источник: 24 Канал
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