Как украинцы поддерживали сборную в матче против Португалии на стадионе: видео

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Болельщики сборной Украины на матче против Португалии
Болельщики сборной Украины на матче против Португалии / Getty Images

Сборная Украины сыграла первый матч в отборе на Евро-2020. Украинцы на выезде противостояли сборной Португалии.

Сам матч закончился в нулевую ничью. У португальцев было немало моментов, но забить им так и не удалось.

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На этом матче сборная Украины получила немалую поддержку. на матче присутствовало до 3 тысяч украинских болельщиков. Они активно поддерживали "сине-желтых". Поэтому даже во время трансляции матча неоднократно было слышно "Украина! Украина!".

Видео поддержки сборной Украины на матче против Португалии

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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