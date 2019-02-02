Как украинка стала второй мамой для легендарного боксера Майка Тайсона: трогательная история

Украинка Камилла Эвалд стала второй мамой для известного боксера, молодого чемпиона мира Майка Тайсона. Она была рядом с ним в самые сложные времена его жизни, всегда защищала и поддерживала.

"Вы относитесь к нему так, будто он машина, а не человек с душой", – отвечала она на травлю прессы.

Читайте также: Как хоккеист украинского происхождения установил рекорд, который не могут превзойти 60 лет

Что известно о Камилле Эвалд? Камилла была дочерью эмигрантов из Галичины – Игната и Насти Еващук (позже семья сменила фамилию на Эвалд). Семья жила в городке Кетскил в 160 километрах от Нью-Йорка. Впоследствии, после Второй мировой войны Камилла познакомилась с известным тренером в Нью-Йорке – итальянцем Касом Д'Амато, который из обычных ребят с улицы делал профессиональных боксеров.



Украинка Камилла Эвалд стала приемной мамой боксера Майка Тайсона

Когда Кас переехал к Камилле, он открыл на чердаке полицейского участока тренажерный зал, а самых способных учеников поселял просто в ее доме.

Как Камилла Эвалд стала второй мамой Майка Тайсона? Однажды к тренеру Кассу Д'Амато привели 13-летнего парня, который учился в школе для несовершеннолетних преступников и за драки часто отсиживался в карцере. Это был Майк Тайсон. Его поставили в спарринг и после трех раундов Кас остановил бой.

"Если будешь меня слушаться, сделаю тебя самым молодым чемпионом в супертяжелом весе", – сказал он Майку. А Камилле вечером сообщил – "Этого парня я ждал всю жизнь".

Если Кас муштровал ребят в зале, то Камилла держала дисциплину дома. За каждым были закреплены обязанности. Например, Майк выносил мусор. К такому режиму не привык, поэтому за первый год трижды убегал из дома. Когда ему исполнилось 15 лет, Кас и Камила решили усыновить его. Отец Майка давно покинул семью, а мама не очень переживала за сына, поэтому была не против.



Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира

Камила учила подростков манерам за столом, показывала, как готовить еду, стирать вещи, иногда даже учила писать и читать. Камилла окутывала ребят любовью и заботой – пекла для тех торты, выслушивала их переживания, а Майку помогла смастерить клетки для голубей, ведь парень все свободное время проводил с птицами.

Когда родная мама Майка умерла, мальчик спросил, будет ли теперь Камилла его мамой и может ли он ее так называть. Она ответила: "Да, Майк". И с тех пор стала его мамой.

Читайте также: Как супруги аниматоров из Украины покорили Голливуд

Касс не дожил год, чтобы увидеть, как его приемный сын в 20 лет поднимает над головой пояс чемпиона мира, будучи самым молодым в этом статусе за всю историю. Камилла прошла с ним трудные для боксера времена – развод, судебный иск об изнасиловании, заключения, приписывание маниакально-депрессивного состояния.



Камилла Эвалд и Майк Тайсон

Что бы ни пришлось пережить, в ее доме на Майка всегда ждала его комната. Он часто приезжал прямо посреди ночи, чтобы поговорить или побыть в месте, где его по-настоящему любят.

Мне очень повезло, что она благословила меня своей любовью и беспокоилась обо мне большую часть моей жизни. Я буду очень скучать по ней,

– сказал растроганный Майк, когда Камилла Эвалд умерла.

Кто такой Майк Тайсон?Майкл Джеральд Тайсон (Mike Tyson) – американский профессиональный боксер. Он родился 30 июня 1966 года в Нью-Йорке, США. Майк Тайсон был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. На протяжении всей боксерской карьеры Тайсон отличался жестоким, вселяющим страх, боксерским стилем и таким же поведением, как на ринге так и за его пределами. Он до сих пор считается одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен. Майк Тайсон еще такие прозвища: "Железный Майк" и "Самый крутой человек на планете".