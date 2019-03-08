Как украинские болельщики ставят на "Шахтер" и "Динамо" в Лиге Европы – статистика

Игры лидеров украинского футбола в 1/16 Лиги Европы были практически равными по общему количеству полученных ставок. По данным аналитиков "Фаворит Спорт", "Шахтер" оказался чуть впереди – на 8%, но фанаты "Динамо" отыгрались величиной среднего прогноза.

Средняя ставка на матчи дончан с "Айнтрахтом" составила 290 грн, тогда как на игры киевлян с "Олимпиакосом" – 360 грн. Если бы не лучший поединок у "Шахтера" на выезде, величина одного прогноза могла бы составлять 400 грн. Такая средняя ставка может посоревноваться с некоторыми матчами Лиги Чемпионов.

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Примечательно, что в победу "Динамо" во второй игре с "Олимпиакосом" болельщики верили больше – 62%, против 45% на "Шахтер". Наибольшее число ставок на проход киевлян зафиксировано в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Белгороде-Днестровском (Одесская область). Среди городов, которые верили в победу "горняков", следует отметить Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Черноморск.

Фран Соль собрал треть всех прогнозов болельщиков на то, что обязательно отметится в одном из матчей "Динамо" – "Олимпиакос". Наибольшая ставка на гол испанца была отмечена во Львове – 1 500 грн.

Если говорить о live-ставках, то во время прошлых матчей, на "Шахтер" предпочли ставить 66% любителей футбола, тогда как на "Динамо" – 57%.

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