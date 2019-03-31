Как украинские спортсмены голосовали на выборах президента: фото
Украинские спортсмены тоже присоединились к голосованию на выборах президента Украины. И выложили фото с избирательных участков.
За кого проголосовали звезды украинского спорта (нынешние и бывшие) – они не указывают. Однако свой гражданский долг выполнили. И сходили на выборы-2019.
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Жан Беленюк
Лилия Подкопаева
Александр Шовковский
Виталий Кличко
Юлия Левченко
Источник: 24 Канал
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