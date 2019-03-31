Как украинские спортсмены голосовали на выборах президента: фото

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Выборы в Украине
Выборы в Украине / "День"

Украинские спортсмены тоже присоединились к голосованию на выборах президента Украины. И выложили фото с избирательных участков.

За кого проголосовали звезды украинского спорта (нынешние и бывшие) – они не указывают. Однако свой гражданский долг выполнили. И сходили на выборы-2019.

Читайте также: Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

Жан Беленюк

Лилия Подкопаева

Александр Шовковский

Виталий Кличко

Юлия Левченко

 

 

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Президентские выборы-2019 в Украине: когда, где и как голосовать
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Теги: Выборы Президента 2019 Спорт Юлия Левченко Жан Беленюк Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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