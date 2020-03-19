Как украинские спортсмены и клубы поддержали борьбу с коронавирусом

Пока коронавирус ширится по миру, человечество пытается его побороть. А для этого нужны средства и немало.

Больше всего помощи нуждаются больницы. Им надо оборудование и дополнительные материалы для борьбы с вирусом.

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"Ворскла"

И первым из украинских клубов на такую ​​помощь откинулась полтавская "Ворскла", которая поддержала инициативу "Новой почты".

"Департамент здравоохранения Полтавской ОГА должен предоставить информацию о потребностях в закупке тех или иных лекарств и средств защиты, чтобы целенаправленно противодействовать ныне существующим угрозам и предупредить их. Чтобы средства не выделялись "в никуда" и на препараты, которые могут быть не использованы, инициативная группа сотрудничает с представителями Департамента здравоохранения, учитывая все потребности. ФК "Ворскла" будет акцентировано заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы и призывает присоединиться всех неравнодушных граждан к поддержке этой инициативы", – говорится в заявлении вице-президента ФК "Ворскла" Олега Лысака.

"Ингулец"

Поддержал эту инициативу и президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

"В случае заболевания коронавирусом жителей Петровского района Александр Поворознюк готов оказать финансовую и любую другую поддержку как больным, так и медицинским учреждениям Петрового и Володимировки", – говорится в сообщении клуба.

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"Александрия"

Свою помощь больницам в Кировоградской области пообещала и "Александрия". По инициативе президента клуба Сергея Кузьменко решили поддержать учреждения здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"После консультации с руководством Кировоградской областной больницы и Александрийской городской больницы именно такое оборудование было определено, как наиболее необходимое. Уже ведутся переговоры с поставщиками ИВЛ. Эти системы на рынке медицинской техники сейчас в дефиците. Однако, надеемся, что через несколько недель техника прибудет в наши больницы. Кроме того, будут приобретены расходные материалы, которых тоже не хватает на местах", – сообщили в клубе.

"Колос"

На Киевщине помогать бороться с коронавирусом взялся "Колос" из Коваливки.

"Мы ответственно относимся к существующей проблеме и делаем все для того, чтобы борьба с пандемией в нашем регионе была максимально эффективной. В связи с этим футбольный клуб "Колос" и агрофирма "Рассвет" закупили для Васильковской, Фастовской и Белоцерковской районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые, кроме традиционных, имеют 8 расширенных режимов работы; обеспечили медицинский персонал больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и приобрели медикаменты для максимально эффективной работы заведений во время карантина", – заявил президент ФК "Колос" Андрей Засуха.

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"Шахтер"

Донецкий клуб, который имеет довольно мощный благотворительный фонд, тоже помогает. Речь идет о "Фонде Рината Ахметова", президента "Шахтера".

"Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины и продолжим помогать, пока это будет необходимо", – заявил Ринат Ахметов.

"Десна"

На официальном сайте черниговского клуба нет сообщения о том, как "северяне" помогают в борьбе с коронавирусом. Однако там есть видео с игроками клуба о том, как вести себя во время коронавируса.

А футболист "Десны" Денис Фаворов рассказал в комментарии УПЛ, что "наш клуб запускает штаб по поддержке населения на период карантина. Незащищенным слоям населения раздают антисептики, защитные маски и информационные буклеты".



Как вести себя во время карантина / Инфографика 24 канала

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