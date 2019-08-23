Как украинские спортсмены отмечают День флага: фото и видео

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День государственного флага Украины
День государственного флага Украины / НОК Украины

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Спортсмены, как никто другие, имеют важное отношение к прославлению государственного флага.

В мире спорта сине-желтый флаг ассоциируется с победами Украины на международной арене, именно он является неотъемлемой частью наших атлетов, добавляя им мотивации и ответственности в любом уголке планеты.

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Украинские спортсмены отмечают этот праздник по-своему, по большей части – в социальных сетях.

Глава НОК Украины Сергей Бубка

Теннисист Сергей Стаховский 

Гимнаст Олег Верняев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Днем Державного прапора Украïни !

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Легкоатлетка Анна Рыжикова

Боксер Владислав Сіренко

Легкоатлетка Юлия Левченко

Шахматистка Анна Музичук

Лекгоатлеты Иван Гешко та Дмитрий Барановский

 

Гарний початок дня8 км‍♂️‍♂️‍♂️ Дмитро Барановский рекордсмен України з марафону (42.195)-2.07.15 Чемпіон Європи серед молоді 10000м

Опубліковано ГЕШКО ІВАН Четвер, 22 серпня 2019 р.


Велосипедист Андрей Гривко

blog_ava
С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах
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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт День Независимости Сергей Бубка Олег Верняев Борис Колесников Юлия Левченко Сергей Стаховский Анна Музычук
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