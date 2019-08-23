Как украинские спортсмены отмечают День флага: фото и видео

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Спортсмены, как никто другие, имеют важное отношение к прославлению государственного флага.

В мире спорта сине-желтый флаг ассоциируется с победами Украины на международной арене, именно он является неотъемлемой частью наших атлетов, добавляя им мотивации и ответственности в любом уголке планеты.

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Украинские спортсмены отмечают этот праздник по-своему, по большей части – в социальных сетях.

Глава НОК Украины Сергей Бубка

Теннисист Сергей Стаховский

Гимнаст Олег Верняев

Легкоатлетка Анна Рыжикова

Боксер Владислав Сіренко

Легкоатлетка Юлия Левченко

Шахматистка Анна Музичук

Лекгоатлеты Иван Гешко та Дмитрий Барановский

Гарний початок дня8 км‍♂️‍♂️‍♂️ Дмитро Барановский рекордсмен України з марафону (42.195)-2.07.15 Чемпіон Європи серед молоді 10000м Опубліковано ГЕШКО ІВАН Четвер, 22 серпня 2019 р.



Велосипедист Андрей Гривко