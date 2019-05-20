Как украинские спортсмены отреагировали на инаугурацию Зеленского: фото

261 Читати новину українською
Инаугурация Владимира Зеленского
Инаугурация Владимира Зеленского / Фото из открытых источников

Известные украинские спортсмены не смогли пройти мимо инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

За ходом события наблюдало большинство украинцев, среди которых были и спортсмены, передает Xsport.

Читайте также: Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского

Борец Жан Беленюк

Боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО)

Форвард баскетбольной сборной Украины Максим Пустозвонов

Боксер Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО)

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова

Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
сегодня
2093
Теги: Новости Спорта Спорт Инаугурация Зеленского Денис Беринчик Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
сегодня 18:40 В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
27
День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
сегодня 12:30 День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
37
"Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
сегодня 08:25 "Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
55
"Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
19 мая 18:56 "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
155
Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
19 мая 17:21 Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
174
Новости
Больше новостей
Залиште відгук