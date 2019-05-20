Как украинские спортсмены отреагировали на инаугурацию Зеленского: фото
Известные украинские спортсмены не смогли пройти мимо инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
За ходом события наблюдало большинство украинцев, среди которых были и спортсмены, передает Xsport.
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Борец Жан Беленюк
Боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО)
Форвард баскетбольной сборной Украины Максим Пустозвонов
Боксер Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО)
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова
Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео
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