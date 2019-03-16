Как украинских биатлонисток награждали медалями чемпионата мира: яркое видео
Женская сборная Украины стала бронзовым призером в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
В составе сборной Украины в соревнованиях приняли участие Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джимы и Валя Семеренко.
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Видео церемонии награждения украинских спортсменок:
К слову, это вторая медаль сборной Украины в рамках турнира. Ранее Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в гонке преследования.
Источник: 24 Канал
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