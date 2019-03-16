Как украинских биатлонисток награждали медалями чемпионата мира: яркое видео

Женская сборная Украины стала бронзовым призером в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

В составе сборной Украины в соревнованиях приняли участие Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джимы и Валя Семеренко.

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Видео церемонии награждения украинских спортсменок:

Join us now for the flower ceremony of the women's relay here in #2019Ostersund



Don't forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/EwJFZJelwB — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

К слову, это вторая медаль сборной Украины в рамках турнира. Ранее Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в гонке преследования.

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