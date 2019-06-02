Как украинский скрипичный квартет сыграл гимн Лиги чемпионов в Мадриде: впечатляющее видео

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Группа Asturia исполнила гимн Лиги чемпионов
Группа Asturia исполнила гимн Лиги чемпионов / Фото из открытых источников

Квартет Asturia из Украины выступил на финале Лиги чемпионов, который состоялся 1 июня в Мадриде (Испания).

Ролик выложила в Facebook одна из музыканток Мирослава Цибко.

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"Захватывающий и невероятный момент! Спасибо девочки. Счастлива", – написала она в сети.

Отметим, что в квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

Название Asturia происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция Asturia стала первой современной обработкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.

The Asturia Girls в 2017 году выпустили свой первый альбом, который состоит из оригинальных аранжировок из классических произведений, а также песен Lady Gaga, Madonna и Depeche Mode.

Что касается самого матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в субботу, 1 июня, победил "Ливерпуль". "Красные" забили два гола и не пропустили ни одного. И в шестой раз выиграли главный клубный трофей Европы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Тоттенхэм – Ливерпуль Лига чемпионов Музыка Тоттенхем
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