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Как Усик усиленно тренируется перед возвращением в ринг – видео

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Александр Усик / Фото из открытых источников

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает усиленно тренироваться перед возвращением в ринг, которое предположительно состоится в марте 2020 года.

Соответствующее видео появилось на странице luckypunchnet в Instagram.

Это возможно? Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик готовится к бою. Украинец провёл тренировку в Киеве Обязательный претендент на титул @worldboxingorg в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 KO) во вторник, 7 января, провёл тренировку в Киеве накануне возвращения в ринг Украинец позанимался под руководством известного тренера @iegor_golub в @allstars_boxingclub Голуб, напомним, также тренирует футболистов Динамо @georgiy_buschan_1 и @nikita.burda.official #украинскийбокс #усик #голуб #тренировки #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #golub #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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