Как Усик усиленно тренируется перед возвращением в ринг – видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает усиленно тренироваться перед возвращением в ринг, которое предположительно состоится в марте 2020 года.

Соответствующее видео появилось на странице luckypunchnet в Instagram.

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Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.