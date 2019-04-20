Как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах: мотивирующее видео

Чемпион мира по версии WBC, IBF и WBO в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился очередным видео с тренировочного лагеря, на котором он готовится к переходу в супертяжелый дивизион.

Соответствующее видео Александр опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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Следующий поединок с участием Усика состоится 25 апреля в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Также Спорт 24 писал, что Александр Усик рассказал, с каким весом планирует боксировать в супертяжелом весе. Украинец уверяет, что не набирает вес для новой категории, поскольку ему будет сложнее боксировать.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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