Как в Киеве почтили память легендарного Валерия Лобановского: фото

В понедельник, 13 мая, прошло ровно 17 лет со дня смерти легендарного выдающегося тренера Украины и мира Валерия Лобановского.

В Киеве память многолетнего наставника киевского "Динамо" почтили у его памятника возле стадиона "Динамо". На мероприятии собрались как известные личности, так и простые киевляне.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис, президент Киевской городской федерации футбола Игорь Кочетов, вице-президент городской федерации Виктор Старовойт, ветераны киевского "Динамо" Андрей Биба, Владимир Мунтян, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Анатолий Сучков, вице-президент ФФУ Олег Протасов и другие воспитанники школы "Динамо" возложили корзины и букеты цветов к подножию памятника мэтра.



В Киеве почтили память Валерия Лобановского // Фото: Footboom



13 мая 2019 года прошло ровно 17 лет со дня смерти Валерия Лобановского // Фото: Информатор (Роман Барабаш)

Валерий Лобановский у руля "Динамо" выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, 2 Кубка Обладателей кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 5 раз становился чемпионом Украины и получил 3 Кубка Украины.

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