Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика

Роман Павлик – четырехкратный Паралимпийский чемпион (2008 год – бег на 100 и 400 метров; 2012 год – прыжки в длину и бег на 200 метров) и серебряный (бег на 200 метров в 2008 году) и бронзовый (бег на 100 и 400 метров в 2016 году) призер. В интервью Роман рассказал о том как познакомился с женой, отношении к спорту, подготовке, обеспечении, травмах, мечтах и своих выступлениях на Паралимпиаде.

Не хочу быть супергероем. Хочу быть обычным человеком, как все

Несмотря на все свои достижения, Роман очень скромный, не считает себя звездой и продолжает упорно работать. Он любит смотреть матчи Лиги чемпионов и соревнования по легкой атлетике. Наблюдает за техникой здоровых спортсменов, как они выполняют упражнения и болеет за них. Также любит смотреть мелодрамы, особенно с субтитрами, ибо так легче. Для поднятия настроения слушает музыку, спокойную и классическую, и до сих пор читает газеты.

О детстве и школе

Жил в селе, где ничего особенного не было. Когда пошел в школу, то там и ночевал. Меня на ночь не забирали домой, потому что мама не имела возможности. Поэтому с понедельника по пятницу был в школе (Львовская спецшкола-интернат №6 для детей с нарушениями речи – прим авт.), дома был только на выходных. Хорошо помню, как бабушка переживала чтобы я не был голоден. В школе было более-менее нормальное питание, но она все равно переживала. Поэтому привозила пироги. Очень благодарен ей, это было приятно.

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В классе у нас были одни мальчики. Только в первом классе учились вместе с девочками, а потом разделили на два отдельных. Поэтому класс был спортивный. Кто-то занимался настольным теннисом, кто футболом или легкой атлетикой. Но, в основном, все играли в футбол, в перерывах, опаздывали на уроки, после уроков. Имели футболки с тогдашними популярными футболистами, играли даже зимой, не зависимо от погоды и состояния здоровья.

Мы трудно жили, у мамы была маленькая зарплата, поэтому она ездила на заработки, чтобы помочь нам стать на ноги. Чтобы мы могли получить образование, и имели лучшие условия жизни. Это тоже мотивировало, не хотел чтобы она ездила на заработки. Мама с папой давно разошлись, он не хотел помогать, поэтому она вынуждена была ездить. Ей надо было воспитывать и обеспечивать двоих детей.

Про козу

Я жил в деревне. Бабушка держала коз, и мы постоянно пили козье молоко. Из-за того, что часто болели, оно помогало. Очень долго держали коз, пока здоровье это позволяло бабушке с дедом. Иногда пас их, помогал заготавливать сено.

О профессии кондитера

После окончания школы не знал куда идти учиться дальше. Мама посоветовала пойти на пекаря-кондитера чтобы я имел "хлеб на жизнь" и мог заработать. Я не знал тогда, чего хотел и что делать дальше, поэтому пошел учиться. Также хорошо, что там почти не было парней (только три), одни девушки, и группа была спокойная. Мне не нужно было, чтобы группа была "хулиганская". Профессию я освоил, но работал только одну ночь по специальности. Мне должны были позвонить и пригласить на постоянную работу, но так этого и не сделали. Не жалею, что никто не позвонил. Сейчас дома сладкое печет жена. После тренировки прихожу уставший, она все уже приготовила.

Об увлечениях спортом

В школьные годы я очень много болел: нос, горло, печень. Поэтому врачи порекомендовали заниматься спортом. Очень много бегал, мне это нравилось. По физкультуре было отлично. Еще играл в баскетбол. Занятие спортом помогло улучшить здоровье. Спорт меня лечит.

В детстве всегда играл в футбол с друзьями, но преимущественно на воротах был. Я немножко высокий, поэтому хорошо стоял. Также занимался настольным теннисом. Он был параллельно с легкой атлетикой. Ездил на чемпионат Украины и в спортлагерь. Даже занимал какие-то призовые места. Это было интересно. Но в настольном теннисе постоянно работаешь только одной рукой, не все мышцы задействованы. Можно сказать, что работает только половина тела. Поэтому он мне не очень подходил. В легкой атлетике работают все мышцы, и она пошла на пользу. Легкая атлетика стала моей жизнью.

Бывало, что уставал, все болело, не хотел больше заниматься. Но потом отдыхал несколько дней, и уже скучал по бегу. Теперь после соревнований отдыхаю неделю-две. И самому уже хочется идти двигаться и бегать.

Несмотря на все сложности, мама и сестра меня очень сильно поддерживали. Они видели, что я много и тяжело работаю. Понимали, что надо поддержать. Бывало такое, что плакал после тренировки, так тяжело было.

Об отношении к легкой атлетике

После школы поступил в училище, но продолжил заниматься спортом, потому что очень хотел попасть в сборную. В школе это было больше развлечением. Относился не серьезно. Пропускал тренировки, потому что не хотел себя мучить. Был очень уставший и где-то берег себя. Когда дома, то до сих пор могу отменять тренировки, если есть важные дела.

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Только после 10 класса начал серьезно относиться к спорту. Поэтому постоянно начал ходить на тренировки, каждый день после обеда. Из-за того, что постоянно был в школе, то в пятом часу мы делали домашнее задание. После уроков сразу шел на тренировку, чтобы успеть к пяти вернуться в школу.

Я хотел дальше продолжать заниматься спортом, поэтому искал где могу заниматься дальше. Мама уже была против моих занятий, потому что я тратил много времени, но ничего не получал, никаких зарплат. Поэтому она настаивала идти на работу. Спорт – это моя жизнь, поэтому хотел дальше ним заниматься. После окончания училища мне искали работу и говорили "ну что ты тем спортом заработаешь?". Мы договорились с мамой, что я еще год занимаюсь, вкладываю все силы, чтобы попасть в сборную и поехать на международные старты. Если я попаду, то продолжу заниматься, если нет – то брошу. В команду я попал и поехал на Чемпионат Европы. Очень хорошо помню эти старты – сразу завоевал 4 медали. Поэтому продолжил дальше выступать. Вся семья очень радовалась.

Хотел путешествовать, посетить другие страны, увидеть, как живут люди. Не хотелось сидеть дома и постоянно ходить "дом – работа – дом". Это должно быть одной из мотиваций для молодых спортсменов.

О тренировках

Когда дома, то тренируюсь один раз в день. Или утром, или после обеда. Все зависит от того, когда назначим. Если на сборах, то двукратная тренировка. Утром тяжелее, после обеда немного легче. Хотя на сборах легче тренироваться, потому что все на месте, а дома еще надо потратить время на добирание до тренировки и потом обратно. Кроме бега, еще есть силовые тренировки в зале (штанга, пресс, спина). Чередую по дням силовую и беговую работу.

О первых соревнованиях

Первые соревнования, на которые поехал – это чемпионат Украины в Николаеве в 2002 году. Тогда я не только бегал или прыгал в длину. Еще прыгал в высоту. Получилось так, что выступил в прыжках в длину, и сразу пошел на сектор прыжков в высоту. Поэтому мне сказали выбрать что-то одно. На следующих соревнованиях уже выбрал прыжок в длину. Прыжки в высоту – это было больше для себя. Просто хотел попробовать.

Тогда еще не бегал 400 метров. Эту дистанцию начал бегать аж в 2006 году, когда был лучше подготовлен физически. Было желание бежать больше, получаю от этого удовольствие. На чемпионате Украины тренер подал заявку на 100 и 200 метров. Я хотел еще где-то выступить, и попросил заявить на 400 метров. Специально не готовился к этой дистанции, но выиграл награду. После соревнований и тренер понял, что я могу, поэтому начали готовить и эту дистанцию. Сейчас уже не бегаю ее, потому что нужно сконцентрироваться на меньшем количестве дисциплин, чтобы был результат. Сейчас уже нет так много энергии, как когда-то.

Об олимпийском золоте

Я попал в команду после Паралимпиады в Афинах. Первый выезд был на чемпионат Европы, после которого все очень быстро завертелось и пошло вперед. Я ставил себе цель попасть в Пекин и завоевать хотя бы бронзу. Не думал о золотой награде. Очень тяжело работал, чтобы только в призы попасть. Осознавал, что конкуренция очень большая. Очень счастлив, что с первой же Паралимпиады привез три медали. Первой еще было золото на 100-метровке. Ставил задачу просто хорошо пробежать, а выиграл золото, еще и с высоким результатом. А потом еще одно золото на 400-метровке и серебро на 200 метрах. Тогда очень чувствовал поддержку. Не ожидал такого количества наград, просто работал. Хочу показать результат и быть гордым за себя.

Было приятно и впечатляюще выиграть золото в Лондоне в прыжках в длину. В 2008 году этой дисциплины не было, ее убрали из Паралимпиады. Из-за перерыва было трудно готовиться, хотя свою медаль выиграл. Это невероятно, учитывая, что я вечером пробежал 400 метров, а уже утром должен был прыгать.

Тренер Александр Якубовский

Он меня еще в школе заметил. Постоянно со мной занимался, всему научил. Он для меня как папа. Давал мне больше упражнений, заставлял оставаться после тренировки. Я смотрел, что другие уже все сделали и ушли, а я дальше работаю. Он заставлял работать, это было трудно, но вылилось в хорошие результаты. Со временем понял, что он правильно делал, говорил не обращать на других спортсменов внимания и думать только о себе. Очень спокойный человек, постоянно поддерживал. Он меня воспитал, именно благодаря ему я попал в сборную. Меня не все тренеры хотели брать в сборную. Поэтому Якубовский сильно отстаивал, ходил, убеждал, и в 2005 году я таки попал в команду.

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Теперь пришлось поменять личного тренера, потому что ему уже не позволяло здоровье постоянно ездить со мной повсюду. Сейчас работаю с Олегом Лещишиным. Не хотел ездить к другому тренеру, потому остался во Львове и искал тренера здесь.

О Паралимпиадах

Последние две были самыми тяжелыми. Хотя каждая по своему трудна. Готовясь к первой, очень много и тяжело работал, чтобы просто показать хороший результат. Верил в себя, верил, что смогу побороться. Но после Паралимпиады в Пекине было желание бросить спорт. Но посоветовались с тренером и решили продолжать работу. Уезжая в Рио, хотел вернуться с медалью, потому что к этому привык. Всегда приезжаю с наградой.

О Токио 2020

Готовлюсь, но надо показывать лучшие результаты. Сейчас работаю над их улучшением. Не думаю про Паралимпиаду, потому что сначала надо попасть на Чемпионат мира, завоевать там высокие места, квалифицироваться в Токио, и тогда о нем думать. Чемпионат будет в ноябре в Дубае. Для нас это главный старт сезона. Но еще в сентябре будет отборочный чемпионат Украины.

Сейчас уже нет 200 метров. Если бы сейчас сказали выбрать бег или прыжки, то выбрал бы прыжки. На 400 метров не буду участвовать. Результаты очень выросли, и я уже не могу с ними конкурировать. Сейчас имею очень много опыта, никого не боюсь, но понимаю, что могу сделать и где лучше выступать.

Кое-кто говорит, что я уже ветеран сборной, но я себя так не чувствую. На то, что мне столько лет, не обращаю внимания. Мне 35, но это только цифра. Заниматься можно, пока есть здоровье и желание. Выгляжу я на 25 лет.

О дисциплине для выступления

Длинную дистанцию уже не бегаю. Только прыжки в длину и 100 метров. Здоровье позволяет дальше заниматься большим количеством видов, но в паралимпийском спорте сейчас очень высокие результаты, и постоянно растут. Появилось много молодых спортсменов, конкуренция растет. А я же не робот, чтобы постоянно поддерживать высокую планку в стольких видах. Поэтому надо сконцентрироваться на чем-то одном и больше работать.

О конкуренции

В Украине появились молодые спортсмены, которые показывают хорошие результаты. Но можно с ними бороться. Уверен, что могу прыгать хорошо. Сейчас проигрываю пару сантиметров. На последнем зимнем чемпионате Украины в Сумах была очень ожесточенная борьба.

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О базе подготовки

До аннексии Крыма мы постоянно готовились в Евпатории. Она была нашим вторым домом. Там были созданы хорошие условия, одна из лучших баз Европы. А с 2014 года тренеры ищут чем ее заменить. Тренировались в Черкассах, там есть стадион хороший, хорошие условия проживания. А теперь еще начали ездить на сборы заграницу. Перед новым годом ездили в Португалию. К сентябрю команда будет готовиться в Карпатах (с. Сянки) и Черкассах. Во Львове тренируюсь на стадионе "Динамо". Сейчас там тоже создали нормальные условия, есть дорожка, яма для прыжков, сделали ремонт в раздевалках, есть душ.

О Паралимпийском спорте

Он давно уже не реабилитация. Это скорее работа, работа над собой, над улучшением результатов и для получения наград. У меня за это время добавились травмы. Были проблемы с ахиллом и коленями, проблемы с бедром. Хорошо, что вылечил их. Перед Паралимпиадой в Лондоне ездил в Крым лечить ахиллы. Море очень помогло, оно охлаждает и снимает боль. После последнего чемпионата Европы прошел ряд процедур, потому что тоже были проблемы с коленями и ахиллом. Слава Богу, что не дошло до операции. Сейчас очень осторожно работаю, чтобы не было травм.

О тренерской работе

Эта работа подождет. Не думаю о тренерской деятельности. Хочу как можно дольше заниматься. Тренером всегда успею стать. Мой новый наставник Олег Лещишин сразу сказал, что лучше быть спортсменом, а не тренером. Спортсмен пришел, потренировался и ушел. И не морочит себе голову. А тренер занимается, переживает, анализирует, готовит планы подготовки, отчеты, работает с документами и много другой мелкой работы.

Об обеспечении

Когда попал в команду, то получал полставки и начал сам зарабатывать. Это было 800 гривен. По тогдашнему курсу – чуть больше 100 долларов. За эти деньги я и питался, и кроссовки покупал. Сборная тоже обеспечивала формой. Кроссовки приходились покупать, потому что они часто рвались. Покупал не в магазинах, а шел на базар. Теперь уже имею целую коллекцию: для бега, для прогулок, для хождения.

Сейчас нас хорошо обеспечивают. Есть зарплата, премия, суточные, выезды за границу. До Рио обеспечение было гораздо хуже. Все постоянно жаловались. Зарплата была около 2 тысяч гривен. Это копейки для спортсмена. Потому что нужно хорошо питаться, а этого не хватало. Если у тебя появляется семья, то ее тоже надо за что-то обеспечивать. С 2017 года подняли зарплату. Сейчас она около 10 тысяч гривен. Также подняли призовые. Первое место – 50 тысяч гривен, второе – 40 тысяч гривен, третье – 25 тысяч гривен. Я последний раз выиграл три серебряные медали на Европе. Правда, у меня не будет стипендии в 2019 году, потому что для нее надо стать чемпионом.

Каждый спортсмен смотрит сам, что ему нужно. Квартиру можно купить за счет призовых на Паралимпиаде. Я смог купить только за призовые. Я ко Львову не был привязан, потому что жил в Сокольниках, поэтому они мне не помогали. Дали только премию после Рио.

О людях с инвалидностью

Если я вижу на улице человека на коляске или с другими проблемами, то не считаю его инвалидом. Он такой же, как и все. Нет ощущения, что это инвалид. Поэтому так должно относиться и государство. Оно должно создавать условия, чтобы эти люди могли нормально жить. Хорошо, что во Львове начали делать низкие бордюры на переходах, тактильную плитку, появляются нормальные пандусы. Стараются для людей.

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О жене

С женой познакомился на свадьбе моей подруги. Она была дружкой. Жениху не было кого взять (все друзья были женаты), поэтому попросили меня. Я только приехал из Бразилии после Паралимпиады, поэтому сначала отказался. Да и немного страшно было, потому что раньше не был дружкой. Но когда уже свадьба была близко, они снова попросили меня, потому что никого не нашли. Поэтому только за два дня до свадьбы стал дружкой. И именно благодаря этой свадьбе мы познакомились.

Она сама из Киева, ее зовут Марьяна, бывшая спортсменка (плавание), младше на пять лет. Сейчас жалеет, что сама бросила спорт. Мы обменялись телефонами и начали по чуть-чуть общаться. Сказал, что она мне очень нравится и хочу еще с ней встретиться. Немного она ко мне ездила, чуть я к ней, и так в январе 2018 года мы поженились. Ей немножко тяжело, когда я уезжаю, потому что остается одна. А это до трех месяцев в году. Но она очень сильно поддерживает и понимает, и это помогает мне.

О пользе спорта

Я был очень слабеньким и худым мальчиком. Благодаря спорту нарастил мышцы, укрепил мышечный корсет. Поэтому людям надо заниматься спортом, в том числе тем, у кого есть инвалидность. Неважно как вы ходите, занимайтесь спортом, чтобы мышцы стали сильнее. К нам на тренировку приходил парень, падавший, когда начинал бежать. Мышцы были очень слабенькие. Но со временем начал нормально бегать, стал сильнее, стал лучше ходить.

Об отношении людей

Не чувствую себя звездой. В селе люди знают, что паралимпийский чемпион. Некоторые соседи знают, и все. Приятно, когда люди говорят, что я молодец, сумевший добиться. В детстве было такое, что дети издевались и смеялись надо мной. А после первой Паралимпиады я стал гордостью села, все стали уважать меня и говорить "молодец Роман, тяжело работает, завоевывает медали".

О мечтах

Когда-то было две мечты – жениться и купить квартиру. Все свершилось. Теперь планируем пополнение. Оба с женой хотим детей, это главное в жизни. Конечно, хочется подольше заниматься спортом. Но надо понимать, что спорт есть спорт, и тут главное иметь здоровье.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"