Как вратарь "Барселоны" тер Штеген отдал результативный пас в матче против "Хетафе": видео
"Барселона" в матче чемпионата Испании на выезде победила "Хетафе". Первый гол в матче забил Суарес, а пас ему отдал голкипер тер Штеген.
В конце первого тайма тер Штеген вышел на перехват, и выбил мяч на другую половину поля. Именно это и стало результативным пасом на Суареса, который убежал от защитника и перебросил голкипера соперников.
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Во втором тайме еще один гол забил летний новичок "Барселоны" Жуниор Фирпо. А в конце матча "сине-гранатовые" остались в меньшинстве – на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Ленгле.
Стоит напомнить, что через тер Штегена начался скандал в сборной Германии и "Баварии".
Видеообзор матча Хетафе – Барселона
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