Как вратарь киевского "Арсенала" трижды неудачно обыгрывал игроков "Динамо": курьезное видео

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Роман Пидкивка в матче против "Динамо"
Роман Пидкивка в матче против "Динамо" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в дерби против "Арсенала" еще в первом тайме забило четыре гола. Хотя благодаря "стараниям" вратаря "канониров" Романа Пидкивки, голов в матче могло быть значительно больше.

В трех моментах Пидкивка действовал очень неудачно. Он решил обводить игроков соперника в своей штрафной. Но дриблинг у голкипера оказался не самого высокого уровня. И дважды Гармаш "обворовывал" его.

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Еще один раз Пидкивка неудачно сыграл на перехвате, сбросив мяч под удар сопернику.

Видео дриблинга Пидкивки в матче против "Динамо"

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо ФК Арсенал-Киев
Источник: 24 Канал
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