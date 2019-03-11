Как вратарь киевского "Арсенала" трижды неудачно обыгрывал игроков "Динамо": курьезное видео
Киевское "Динамо" в дерби против "Арсенала" еще в первом тайме забило четыре гола. Хотя благодаря "стараниям" вратаря "канониров" Романа Пидкивки, голов в матче могло быть значительно больше.
В трех моментах Пидкивка действовал очень неудачно. Он решил обводить игроков соперника в своей штрафной. Но дриблинг у голкипера оказался не самого высокого уровня. И дважды Гармаш "обворовывал" его.
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Еще один раз Пидкивка неудачно сыграл на перехвате, сбросив мяч под удар сопернику.
Видео дриблинга Пидкивки в матче против "Динамо"
Источник: 24 Канал
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