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Как вратарь "Миная" отбил три пенальти и сам забил в матче Кубка Украины: видео

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Главным героем матча 1/4 финала Кубка Украины между "Минаем" и "Ингульцом" стал вратарь закарпатского клуба Андрей Попович.

Сам матч закончился вничью 1:1, поэтому победителя определяли в серии пенальти. Команды нанесли по девять ударов. Андрей Попович отбил три удара (еще один раз Лупашко пробил мимо). И именно Попович нанес девятый удар своей команды, реализовав его. Зато вратарь "Ингульца" Богдан Шуст свой момент не реализовал.

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В общем Попович отбил удары Бартуловича, Квасного и Шуста.

Видео отбитых пенальти вратарем "Миная"

Своего соперника в полуфинале Кубка Украины "Минай" получит в пятницу, 13 марта. Жеребьевка в 13:00.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Кубок Украины Спорт Футбол
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