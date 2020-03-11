Как вратарь "Миная" отбил три пенальти и сам забил в матче Кубка Украины: видео
Главным героем матча 1/4 финала Кубка Украины между "Минаем" и "Ингульцом" стал вратарь закарпатского клуба Андрей Попович.
Сам матч закончился вничью 1:1, поэтому победителя определяли в серии пенальти. Команды нанесли по девять ударов. Андрей Попович отбил три удара (еще один раз Лупашко пробил мимо). И именно Попович нанес девятый удар своей команды, реализовав его. Зато вратарь "Ингульца" Богдан Шуст свой момент не реализовал.
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В общем Попович отбил удары Бартуловича, Квасного и Шуста.
Видео отбитых пенальти вратарем "Миная"
Своего соперника в полуфинале Кубка Украины "Минай" получит в пятницу, 13 марта. Жеребьевка в 13:00.
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