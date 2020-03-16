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Как вратарь "Севильи" Палоп забивал "Шахтеру" в Кубке УЕФА: ретровидео

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16 марта 2007 года состоялся один из самых драматичных матчей в истории донецкого "Шахтера". В рамках 1/8 финала Кубка УЕФА "горняки" встречались с испанской "Севильей".

Матч на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 8 марта завершился результативной ничьей 2:2. Это позволяло украинскому клубу рассчитывать на выход в четвертьфинал.

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16 марта матч в Донецке еще на РСК "Олимпийский" складывался для "горняков" идеально. После первого тайма на табло горели нули, означавшие, что именно "Шахтер" шагает в следующий раунд.

Еще лучше положение дончан стало на 49 минуте, когда счет в игре открыл Матузалем. Но "Севилья" через три минуты выровняла счет. Ближе к завершению поединка "Шахтер" забил во второй раз. Хозяев вывел вперед Элано.

До завершения матча оставались считанные секунды. "Севилья" получила право на последний угловой удар.

В штрафную "Шахтера" пришел вратарь испанцев Андрес Палоп. Мяч после навеса экс-игрока "Барселоны" Дани Алвеса нашел голову голкипера. Палоп попал точно в угол и сравнял счет.

Смотрите видео гола Палопа

В дополнительное время победу "Севилье" принес Чевантон. В том сезоне именно "Севилья" второй раз подряд выиграла Кубок УЕФА.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер
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