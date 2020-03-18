Как вы относитесь к переносу Евро-2020 на следующий год

Чемпионат Европы по футболу отложили на один год. Поэтому вместо 2020 года он состоится летом 2021 года.

Такое решение приняли на заседании УЕФА, посоветовавшись с 55 национальными ассоциациями. Все из-за эпидемии коронавируса в Европе. Поэтому чемпионат Европы состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.

Больше об этом УЕФА перенес Евро-2020

Перенесли не только Евро-2020, но и товарищеские матчи сборных, которые должны были состояться в марте. А также финальную часть Лиги наций – она как раз должна была состояться летом 2021 года.

Такие изменения повлияли и на зрителей. В УЕФА заверили, что билеты на матчи остаются в силе. Но как быть с забронированными билетами на дорогу и местами проживания?

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Мы предлагаем нашим читателям самостоятельно определить, стоит ли переносить Евро-2020.

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