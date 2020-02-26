Как выбрать правильную обувь для бега: советы

Если вы решили заняться бегом, то должны понимать, что не всякая спортивная обувь подходит для этого. Чтобы правильно выбрать обувь нужно знать всего несколько советов.

Кроссовки должны быть удобными и соответствовать общим требованиям (хорошая амортизация, подошва и качественный материал).

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Ключевой момент при выборе кроссовок, который позволит правильно скорректировать распределение нагрузки на суставы и связки – пронация.

Что такое пронация?

Это естественное движение, которое приводит к заваливанию стопы внутрь. В связи с особенностями строения стопы, у некоторых бегунов пронация недостаточная (гипопронация), а в некоторых – чрезмерная (гиперпронация).

Если у вас нейтральная пронация, тогда вам проще выбирать кроссовки. При гиперпронации стопа заваливается внутрь. В таких случаях часто возникает плоскостопие. Людям с гиперпронацией не нужно покупать кроссовки с большой амортизацией.

Гипопронация возникает из-за недостаточного прогиба стопы, она заваливается наружу. Здесь у вас будет чувствуется сильная нагрузка на голень, поэтому кроссовки следует выбирать с плавным переходом от пятки к носку.



Види пронацій

Как понять, что вы выбрали правильные кроссовки?

Поставьте себе цель, с какой целью вы бегаете. Если вы хотите пробежать марафон – покупайте "марафонка". Это легкие по весу кроссовки на плоской подошве. Но, если вес бегуна более 90 килограммов, тогда такие кроссовки противопоказаны.

Обычно беговые кроссовки рассчитаны до полутора тысяч километров бега. Обувь будет изнашивать медленнее, если она изготовлена из прочных материалов.

Большая ошибка людей, которые только начинают бегать, это бег в обычных кедах. Если вы только начинающий и обычно основная ошибка при беге, это приземление на пятку, рекомендуем вам выбрать обувь, которая бы смягчала удары ноги о поверхность. Если у вас плоскостопие или избыточный вес, желательно выбирать кроссовки с амортизацией под пятой или носком.

Оставляйте примерно 5-6 лишних миллиметров в обуви. Кроссовки должны прочно фиксировать ногу, но не создавать при этом дискомфорт в задней части обуви.

Обязательно, когда покупаете обувь, смотрите только на кроссовки со шнурками, ни в коем случае не покупайте обувь на липучке. Только шнуровки качественно и крепко зафиксируют вашу ногу в обуви.

Производители спортивной обуви не используют кожу. Современным заменителем ее является мембранная ткань GORE-TEX.

Какие кроссовки лучше выбрать в разное время года?

Если вы любитель бегать зимой выбирайте обувь, которая на своей подошве имеет специальные шипы, которые не дадут вам скользить на покрытии. Также должен присутствовать амортизатор.

Если вы бегаете вечером, то лучше найти кроссовки со светоотражателями. Кроссовки должны быть из качественного материала, с твердой подошвой.

Бег на стадионе. Обычно, покрытие на стадионе – асфальт. Для такой поверхностности лучше покупать кроссовки с высокой амортизацией и жесткой подошвой. Асфальтированное покрытие считается одним из самых травматичных покрытий. Лучше покупать кроссовки с плотным верхом. Такой вид обуви не позволит попадать в ваши кроссовки камням или песку.

Еще один нюанс – техника вашего бега. Их существует несколько: с постановкой ноги на пальцы и носок обуви, с постановкой всей стопы и с постановкой на пятку. Именно в последнем случае необходимо выбирать кроссовки с завышенной пятой и перенесенной на нее амортизацией. Это значительно снизит риск травмы коленного сустава.

Как правильно выбрать подошву?

Покупая кроссовки в магазине возьмите обувь в руки и согните примерно на 45 градусов – качественная подошва сразу вернется в свою первоначальную форму.

Запомните! Никогда не выбирайте обувь только по внешнему виду. Он никогда не поможет вам достичь "космических" результатов.