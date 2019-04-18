Как выглядит хоккейный матч глазами арбитра: уникальное видео
На матчах решающей части чемпионата – плей-офф Украинской хоккейной лиги – шлемы линейных арбитров были оборудованы камерами GoPro. Благодаря этому появилась возможность увидеть матч "глазами" судьи поединка.
Поэтому после финальных матчей плей-офф у всех болельщиков появилась возможность увидеть поединок серии за золото чемпионата между "Донбассом" и "Днепром" глазами арбитра
Читайте также: "Донбасс" уверенно обыграл "Днепр" и выиграл чемпионат Украины по хоккею
Видео матча "Донбасс" – "Днепр" глазами арбитра
Кроме того, такое нововведение позволило судейским бригадам досконально разбирать матчи и делать работу над ошибками.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии