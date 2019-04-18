Как выглядит хоккейный матч глазами арбитра: уникальное видео

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Как выглядит хоккейный матч глазами арбитра: уникальное видео

На матчах решающей части чемпионата – плей-офф Украинской хоккейной лиги – шлемы линейных арбитров были оборудованы камерами GoPro. Благодаря этому появилась возможность увидеть матч "глазами" судьи поединка.

Поэтому после финальных матчей плей-офф у всех болельщиков появилась возможность увидеть поединок серии за золото чемпионата между "Донбассом" и "Днепром" глазами арбитра

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Видео матча "Донбасс" – "Днепр" глазами арбитра

Кроме того, такое нововведение позволило судейским бригадам досконально разбирать матчи и делать работу над ошибками.

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Теги: Спорт ХК Днепр ХК Донбасс Хоккей
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