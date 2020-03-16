Как выглядит матч без зрителей: скрытая камера на поединке "Вольфсбург" – "Шахтер" (видео)
На своем официальном канале в YouTube донецкий "Шахтер" впервые показал, как выглядел матч против "Вольфсбурга" в Лиге Европы изнутри.
"Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил немецкий "Вольфсбург". Игра на поле немецкого клуба завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.
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Напомним, на эту игру из-за методов противодействия коронавирусу не допускались не только болельщики, но и представители СМИ, поэтому воочию увидеть матч с трибун была возможность только у официальных представителей клубов и трансляторов турнира.
Матч "Вольфсбург" – "Шахтер" изнутри: смотрите видео
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