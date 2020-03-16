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Как выглядит матч без зрителей: скрытая камера на поединке "Вольфсбург" – "Шахтер" (видео)

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На своем официальном канале в YouTube донецкий "Шахтер" впервые показал, как выглядел матч против "Вольфсбурга" в Лиге Европы изнутри.

"Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил немецкий "Вольфсбург". Игра на поле немецкого клуба завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

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Напомним, на эту игру из-за методов противодействия коронавирусу не допускались не только болельщики, но и представители СМИ, поэтому воочию увидеть матч с трибун была возможность только у официальных представителей клубов и трансляторов турнира.

Матч "Вольфсбург" – "Шахтер" изнутри: смотрите видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Шахтер Новости Спорта Спорт Лига Европы
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