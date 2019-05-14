Как выглядит мяч Лиги чемпионов на следующий сезон: опубликовано фото

В сети оказались фотографии дизайна мяча, которым в следующем сезоне будут играть участники Лиги чемпионов.

Мяч будет состоять из белых и разноцветных элементов. Белыми будут "звезды", а шестиугольные панели будут разноцветные. При этом в отличие от предыдущего мяча, "звезды" будут заходить друг за друга. Вероятно это сделано ради большей прочности мяча.

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Производителем мяча и в дальнейшем будет adidas. Верхнее покрытие и материалы те же, что были использованы при изготовлении мяча adidas 2018 World Telstar 18.