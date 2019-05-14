Как выглядит мяч Лиги чемпионов на следующий сезон: опубликовано фото

77 Читати новину українською
Матч Лиги чемпионов сезона 2018-2019
Матч Лиги чемпионов сезона 2018-2019 / SoccerBible

В сети оказались фотографии дизайна мяча, которым в следующем сезоне будут играть участники Лиги чемпионов.

Мяч будет состоять из белых и разноцветных элементов. Белыми будут "звезды", а шестиугольные панели будут разноцветные. При этом в отличие от предыдущего мяча, "звезды" будут заходить друг за друга. Вероятно это сделано ради большей прочности мяча.

Читайте также: Не Киевом единым: В Мадриде серьезно выросли цены на жилье перед финалом Лиги чемпионов

Производителем мяча и в дальнейшем будет adidas. Верхнее покрытие и материалы те же, что были использованы при изготовлении мяча adidas 2018 World Telstar 18.

blog_ava
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
сегодня
6638
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
24
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
40
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
83
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
84
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук