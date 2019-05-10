Как выглядит невероятный гол Компани "Манчестер Сити" в 360 градусов: невероятное видео

24 Читати новину українською
Венсан Компани
Венсан Компани / twitter Vincent Kompany

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани забил победный гол в матче против "Лестера". Эта победа помогла "горожанам" остаться на первом месте в чемпионате Англии.

После матча клуб опубликовал видео гола Компани в 360 градусов. Видео сделано с помощью технологии TrueView 360.

 К слову: Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

Напомним, защитник решился на дальний удар с 27 метров. Мяч попал точно в "девятку" ворот. Этот гол стал единственным в матче и принес победу "Мансити". Благодаря ей "горожане" и в дальнейшем опережают "Ливерпуль" на одно очко перед заключительным туром чемпионата Англии.

blog_ava
Новый план, как решить конфликт на Донбассе: что предлагает Германия
сегодня
693
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
сегодня 13:41 Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
31
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 124
Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку из-за политических решений
сегодня 12:42 Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку из-за политических решений
71
Хет-трик Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы: видео
сегодня 08:00 Хет-трик Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы: видео
211
Английская команда судится с пенсионером, который утверждает, что создал клубную эмблему
9 мая 20:00 Английская команда судится с пенсионером, который утверждает, что создал клубную эмблему
63
Новости
Больше новостей
Залиште відгук