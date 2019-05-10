Как выглядит невероятный гол Компани "Манчестер Сити" в 360 градусов: невероятное видео
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани забил победный гол в матче против "Лестера". Эта победа помогла "горожанам" остаться на первом месте в чемпионате Англии.
После матча клуб опубликовал видео гола Компани в 360 градусов. Видео сделано с помощью технологии TrueView 360.
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Напомним, защитник решился на дальний удар с 27 метров. Мяч попал точно в "девятку" ворот. Этот гол стал единственным в матче и принес победу "Мансити". Благодаря ей "горожане" и в дальнейшем опережают "Ливерпуль" на одно очко перед заключительным туром чемпионата Англии.
Источник: 24 канал
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