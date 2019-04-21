Как выглядит трасса Формулы-1 во Вьетнаме глазами пилота: видео
В 2020 году в календаре Формулы-1 появится Гран-при Вьетнама. Пока идет строительство трассы. Но уже сейчас можно увидеть, как она будет выглядеть глазами пилота болида.
Трасса в Ханое длиной в 5,56 км. Две трети трассы расположены на городских улицах, а остальные были специально построены для гонок.
Посмотрите, как будет выглядеть трасса Формулы-1 во Вьетнаме
Конфигурация автодрома сочетает длинные прямые со скоростными связями поворотов и обещает много возможностей для обгонов.
Спроектировал трассу архитектор гоночных автодромов Герман Тильке. Его конструкторское бюро Tilke GmbH & Co опубликовало видео, как будет выглядеть трасса глазами пилота.
Источник: 24 Канал
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