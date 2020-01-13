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Как выглядит заброшенная шайба глазами хоккеиста: необычное видео с матча

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Хоккейный матч / УХЛ

Хоккеист "Ледяных Волков" Борис Андрющенко забросил две шайбы в ворота "Кременчуга". Как матч выглядит глазами хоккеиста можно увидеть благодаря современным технологиям.

На этот матч Борис Андрющенко надел на шлем камеру, которая дала возможность увидеть игру так, как ее видит хоккеист.

К слову: Хоккеист "Белого Барса" забросил самую быструю шайбу в УХЛ: видео

Стоит отметить, что именно Андрющенко сравнял счет в первом периоде. Он получил отличный пас от Тимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот "Кременчуга".

Но заброшенная шайба не спасла его команду от поражения. "Ледяные Волки" проиграли с унизительным счетом 2:12.

Видео хоккейного матча глазами игрока

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ХК Ледяные Волки Хоккей
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