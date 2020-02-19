Как выглядят болиды команд Формулы-1 на сезон 2020: фото
Все десять команд Формулы-1 представили ливреи своих болидов на новый сезон. Предлагаем ознакомиться с их внешним видом.
Напомним, в этом сезоне были запланированы 22 этапа Формулы-1. Однако один из них – гран-при Китая, который должен был состояться 19 апреля, организаторы отложили на неопределенный срок. Когда он состоится и состоится ли вообще – пока непонятно.
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Стартует сезон гран-при Австралии 15 марта. Последняя гонка – 29 ноября в Абу-Даби.
Как и в предыдущие сезоны, участие примут 10 команд. Вот только Toro Rosso сменила название на AlphaTauri. Что касается пилотов, то единственное изменение – у Williams вместо Роберта Кубицы будет выступать Николя Латифи.
Они определились и с пилотами:
Mercedes: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Renault: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон
Haas: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан
McLaren: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис
Racing Point: Серхио Перес, Лэнс Стролл
Alfa Romeo: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
AlphaTauri: Даниил Квят, Пьер Гасли
Williams: Джордж Расселл, Николя Латифи
Пилоты команд Формулы-1 сезона 2020 (фото: twitter.com/F1)
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Mercedes
Ferrari
Red Bull
Renault
Haas