Как выглядят болиды команд Формулы-1 на сезон 2020: фото

Все десять команд Формулы-1 представили ливреи своих болидов на новый сезон. Предлагаем ознакомиться с их внешним видом.

Напомним, в этом сезоне были запланированы 22 этапа Формулы-1. Однако один из них – гран-при Китая, который должен был состояться 19 апреля, организаторы отложили на неопределенный срок. Когда он состоится и состоится ли вообще – пока непонятно.

К слову: Календарь гонок Формулы-1 в 2020 году

Стартует сезон гран-при Австралии 15 марта. Последняя гонка – 29 ноября в Абу-Даби.

Как и в предыдущие сезоны, участие примут 10 команд. Вот только Toro Rosso сменила название на AlphaTauri. Что касается пилотов, то единственное изменение – у Williams вместо Роберта Кубицы будет выступать Николя Латифи.

Они определились и с пилотами:

Mercedes: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер

Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон

Renault: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон

Haas: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан

McLaren: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис

Racing Point: Серхио Перес, Лэнс Стролл

Alfa Romeo: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци

AlphaTauri: Даниил Квят, Пьер Гасли

Williams: Джордж Расселл, Николя Латифи



Пилоты команд Формулы-1 сезона 2020 (фото: twitter.com/F1)

Вот так: Хэмилтон будет зарабатывать больше всех в Формуле-1: зарплаты гонщиков в 2020 году

Mercedes

Ferrari

Red Bull

Renault

Haas

McLaren

Racing Point

Alfa Romeo

AlphaTauri

Williams