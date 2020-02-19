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Как выглядят болиды команд Формулы-1 на сезон 2020: фото

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Пилоты команд Формулы-1 / twitter.com/F1

Все десять команд Формулы-1 представили ливреи своих болидов на новый сезон. Предлагаем ознакомиться с их внешним видом.

Напомним, в этом сезоне были запланированы 22 этапа Формулы-1. Однако один из них – гран-при Китая, который должен был состояться 19 апреля, организаторы отложили на неопределенный срок. Когда он состоится и состоится ли вообще – пока непонятно.

К слову: Календарь гонок Формулы-1 в 2020 году

Стартует сезон гран-при Австралии 15 марта. Последняя гонка – 29 ноября в Абу-Даби.

Как и в предыдущие сезоны, участие примут 10 команд. Вот только Toro Rosso сменила название на AlphaTauri. Что касается пилотов, то единственное изменение – у Williams вместо Роберта Кубицы будет выступать Николя Латифи.

Они определились и с пилотами:

Mercedes: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Renault: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон
Haas: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан
McLaren: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис
Racing Point: Серхио Перес, Лэнс Стролл
Alfa Romeo: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
AlphaTauri: Даниил Квят, Пьер Гасли
Williams: Джордж Расселл, Николя Латифи


Пилоты команд Формулы-1 сезона 2020 (фото: twitter.com/F1)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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