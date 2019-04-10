Как выглядят жена и дети Василия Ломаченко: редкие кадры

В пятницу, 12 апреля, на арене Staples Centre в Лос-Анджелесе чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет защиту поясов в бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

О своей подготовке к предстоящему поединку, как и о спорте в целом – украинский боксер может рассказывать очень много. Однако, есть тема, на которую Василий предпочитает молчать – семья. О личной жизни нашего чемпиона написало издание Xsport.

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Жену Василия Ломаченко зовут Елена, она родом из Белгород-Днестровского. Красавица-брюнетка всерьез занималась спортивной акробатикой, и ее тренером была будущая свекровь Татьяна. В арсенале жены боксера даже есть серебряная медаль чемпионата Европы среди юниоров.



Жена Василя Ломаченка Олена // Фото: Фейсбук

Именно в спортзале состоялась судьбоносная встреча Василия, который часто приходил к маме на тренировку попрыгать на батуте, и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.

Как позже признавался боксер, любовь с первого взгляда у них не случилось, но позже Ломаченко к ней еще раз присмотрелся.

Жена Василя Ломаченка Елена и сын Анатолий

Чуть меньше десяти лет назад влюбленные сыграли скромную свадьбу и сейчас воспитывают двух детей: в ноябре 2011 года у пары появился на свет сын Анатолий, которого назвали в честь отца и тренера Василия, а в июле 2013 года Елена родила дочь Викторию. В своих старых интервью боксер признался, что мечтает построить достаточно большой дом, чтобы в нем было место для трех-четырех детей.



Василий Ломаченко с женой и детьми

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