Как закончится матч "Динамо" – "Мальме": опрос читателей Спорт24

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Динамо – Мальме опрос
Динамо – Мальме опрос / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" стартует в Лиге Европы домашним матчем против шведского "Мальме". Матч состоится в четверг, 19 сентября. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 19:55.

В этом матче "Динамо" постарается прервать свою серию из шести матчей без побед. Последний раз киевляне побеждали в чемпионате ФК "Львов" 3 августа. После этого были три поражения и три ничьи, как итог лишь шестое место в чемпионате.

К слову: Динамо – Мальме: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

А "Мальме" выиграл три последних матча, и в чемпионате идет на третьем месте.

Стоит отметить, что "Динамо" в этом матче не поможет один из лидеров защиты команды – Никита Бурда. Он будет отбывать дисквалификацию.

 Читайте также: Динамо – Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы Динамо
Источник: 24 канал
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