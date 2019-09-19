Как закончится матч "Динамо" – "Мальме": опрос читателей Спорт24

Киевское "Динамо" стартует в Лиге Европы домашним матчем против шведского "Мальме". Матч состоится в четверг, 19 сентября. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 19:55.

В этом матче "Динамо" постарается прервать свою серию из шести матчей без побед. Последний раз киевляне побеждали в чемпионате ФК "Львов" 3 августа. После этого были три поражения и три ничьи, как итог лишь шестое место в чемпионате.

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А "Мальме" выиграл три последних матча, и в чемпионате идет на третьем месте.

Стоит отметить, что "Динамо" в этом матче не поможет один из лидеров защиты команды – Никита Бурда. Он будет отбывать дисквалификацию.

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