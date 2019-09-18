Как закончится матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: Опрос читателей Спорт24

В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" стартует в матче Лиги чемпионов. Соперником "горняков" является английский "Манчестер Сити".

Команды сыграют между собой в третьем сезоне подряд. А в целом это будет 12 матч "Шахтера" против команды Хосепа Гвардиолы за 12 сезонов. До этого были еще "Барселона (5 матчей) и "Бавария" (2 матча).

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Относительно матчей против "Манчестер Сити", то статистика не в пользу "Шахтера". Дончане лишь один раз победили – 2:1 в Харькове 6 декабря 2017 года. Эти два гола стали единственными, которые "горняки" забили в ворота соперников. Остальные три матча закончились победами "Мансити", а разница мячей составляет 2:12.

Предлагаем читателям Спорт24 дать принять участие в опросе, и ответить, как закончится матч "Шахтера" против "Манчестер Сити".