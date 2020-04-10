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Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренера

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Тренировка в условиях карантина / sport.sevastopol.su

Из-за суровых карантинных ограничений, которые ввели в Украине из-за пандемии СOVID-19, украинцам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Однако есть те, кто продолжает бегать в парках в масках или заниматься другим видом спорта. Стоит ли тренироваться на спортивных площадках во время вспышки пандемии и что нужно знать о тренировках в домашних условиях – читайте дальше.

Тренер Андрей Хомицкий в эфире 24 канала рассказал, что COVID-19 до сих пор полностью не исследован, поэтому не стоит рисковать собственным здоровьем.

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"Начинают болеть люди разного возраста и многое нельзя предвидеть. Именно поэтому я с коллегами и клиентами решил, что мы будем тренироваться дома", – отметил Хомицкий.

  • Тренируйтесь дома

"Одни говорят, что вирус передается воздушно-капельным путем. Распространяется и такая информация, что COVID-19 остается в воздухе. То есть человек постоянно будет находиться в состоянии стресса. Мы выходим на тренировку и она уже становится не такой легкой и в кайф. Не те ощущения", – пояснил тренер.

К тому же Хомицкий отметил, что бегать в маске неудобно, ведь трудно дышать. По словам тренера, в начале карантина он пытался тренироваться с клиентами, соблюдая все требования. В частности, сохраняли дистанцию. Однако он объяснил, что это достаточно дискомфортно и опасно. Поэтому он с клиентами сейчас тренируется онлайн.

  • Всегда перед тренировкой проветривайте комнату​

"Не важно, какие это тренировки – мы всегда выполняем их в проветренной комнате с приоткрытым окном", – сказал Хомицкий.

  • Не перегружайте себя

"Если дать слишком много спортивных нагрузок человеку или даже профессиональному спортсмену, – иммунитет снижается. Это правда", – отметил Андрей Хомицкий.

  • Не делайте тяжелые тренировки, если вы – начинающий

"Во время самой тренировки делим нагрузки: для людей, имеющих средний уровень подготовки, низкий и высокий", – рассказал тренер.

Советы тренера, как заниматься спортом во время карантина: видео

 

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт
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