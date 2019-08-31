Как завершится бой Ломаченко – Кэмпбелл? Опрос
В субботу, 31 августа, Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретятся в Лондоне на арене О2. На кону поединка в легком весе будут стоять чемпионские пояса WBO и WBA, которыми владеет украинец, и вакантный титул WBC.
Боксеры уже прошли процедуру взвешивания. Украинец перевесил британца. Весы под Ломаченко показали 61 килограмм. В свою очередь под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.
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Явным фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является Василий Ломаченко. Специалисты прогнозируют, что Василий одержит победу в середине поединка.
Боксеров в ринге рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин. Подсчетом очков на карточках займутся Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).
Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.