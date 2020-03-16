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Как жена больного коронавирусом футболиста посещает его на карантине: романтическое фото

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Первым футболистом чемпионата Испании, у которого обнаружили коронавирус, стал игрок "Валенсии" Эсекиэль Гарай. После этого его изолировали от других.

Найважче таку розлуку переносить дружина футболіста – Тамара Горро. Вона опублікувала фотографію, де відвідує свого чоловіка в ізоляції. Таку з фотографію опублікував і сам Гарай.

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"Разом на відстані", – підписала фотографію Тамара Горро.

"Вона завжди зі мною, щоб не сталося. Люблю тебе дуже сильно, моя кохана", – підписав фото Єзекеїль Гарай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ella siempre conmigo, pase lo que pase... Te amo mucho mi amor. GRACIAS #graciasmivida #G24

Допис, поширений Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

До слова 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

Варто відзначити, що через зараження Гарая, а також ще двох футболістів "Валенсії" – Гайя та Мангаля, на жорсткий карантин відправили українця Руслана Маліновського. Його клуб "Аталанта" зіграв в Іспанії матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії", після чого інфекцію виявили в гравців іспанського клубу.


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Автор: Игорь Садженица
Теги: ФК Валенсия Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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