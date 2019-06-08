Как Зинченко страстно поцеловал известную журналистку после победы над Сербией: видео

На "Арене Львов" завершился поединок 3 тура квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии (5:0).

Украинские футболисты не сдерживали своих эмоций после матча. Александр Зинченко даже поцеловал журналистку телеканала "Футбол" Владу Седан.

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Коллеги журналистки и все зрители, что остались смотреть канал после окончания матча, пропустить это не могли.

Однако СМИ уже заподозрили, что Зинченко и Седан встречаются и этот поцелуй не случайный. На самом деле Александр уже давно знаком с Владой.

Еще в прошлом году он выложил сториз в Instagram из Турции, где находился в отпуске вместе с бывшими партнерами по "Шахтеру" – Николаем Матвиенко, Вячеславом Таньковским, Андреем Борячуком и Александром Зубковым. Вот только тогда хавбек "Ман Сити" был единственным из компании, кто приехал на отдых без второй половинки – на тот момент журналистка встречалась с форвардом Андреем Борячуком.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова. Девушка стала знаменитостью после Евро-2016, когда ее образ украинской болельщицы взорвал интернет.

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После матча сборной Украины с Польшей на Евро-2016 оказалось, что фотографам на матче была не так интересна игра, как украинская болельщица на трибунах. Фотографии девушки буквально взорвали социальные сети не только украинских, но и иностранных фанатов.

Какие фотографии постит в Instagram Влада Седан

В середине мая Влада выложила фото, где находится с тренером "Ман Сити" Пепом Гвардиолой. Как известно, именно за "горожан" выступает Зинченко. И вероятнее всего, девушка не просто так выложила это фото. А вот с самим Зинченко совместных фото в социальные сети девушка не выкладывала. И очень вероятно, что это только пока.

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